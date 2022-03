Officine Leonardo a Tessera, un contratto rilancia l'attività

Un contratto da 380 milioni di euro rilancia l'attività delle officine Leonardo di Tessera attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto dallo stabilimento Leonardo, Avio Aero e Lockheed Martin, per il supporto tecnico-logistico dei C-130J operati dall’Aeronautica militare di stanza alla 46esima brigata aerea di Pisa. La manutenzione dei velivoli e dei motori verrà eseguita anche negli stabilimenti di Venezia, così come le riparazioni, i ricambi, la logistica dei materiali, le attività di ispezione e di aggiornamento software e pubblicazioni tecniche. Lo riporta BrindisiReport.

Come spiega una nota di Leonardo, il C-130J è in servizio dal 2000 ed è parte della componente velivoli da trasporto dell’Aeronautica militare. Quadriturbina da trasporto è idoneo anche a missioni di aviolancio di paracadutisti e materiali, come dimostrato durante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. L’accordo di cui fanno parte anche le officine di Tessera ha una durata di 5 anni.

«La finalizzazione di questo importante accordo conferma la validità del nostro modello di customer support che, grazie ad una struttura di supporto nazionale e globale all’avanguardia, ci consente di fornire ai nostri clienti servizi tecnico-logistici dedicati, garantendo alle flotte continuità operativa e agli operatori di essere pronti a gestire ogni tipo di missione, come nel caso dei C-130J operati dall’Aeronautica militare», commenta Dario Marfè, responsabile marketing, vendite e servizio assistenza clienti della divisione velivoli di Leonardo.