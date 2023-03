Alla Francescon un corso per lavorare come operatore sanitario

Un corso di mille ore per diventare operatore sanitario. Lo ospiterà la Residenza Francescon di Portogruaro, copromotore, assieme ad altri enti, della formazione che servirà a preparare una delle figure maggiormente richieste sul mercato e quindi con forti opportunità occupazionali.

Il programma prevede una formazione teorica di 520 ore e un'esercitazione pratica-tirocinio di 480 ore. Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 marzoe per iniziare il corso, il cui avvio è previsto entro il mese di maggio, dovrà necessariamente essere superato un esame di selezione. «Questa iniziativa è di fondamentale importanza - spiega Caterina Pinelli, presidente della Francescon - data la carenza di personale nel settore sanitario e dell'assistenza socio sanitaria, a vari livelli. Una problematica che riguarda da vicino anche la figura dell'Oss, strategica per una struttura come la nostra ma complessivamente per tutto il territorio regionale. L'opportunità di uno sbocco lavorativo, in questo senso, è molto alta. Siamo pronti come sempre a fare la nostra parte mettendo a disposizione i locali della struttura, con la speranza che si riesca a soddisfare il maggior numero di candidati idonei a sostenere il percorso formativo».

Oltre alla Francescon collaborano alla realizzazione dell'iniziativa anche la cooperativa Itaca e IsfidPrisma. Per informazioni è possibile contattare il numero 0415382637. Per chi fosse interessato è previsto inoltre un incontro conoscitivo fissato per giovedì 9 marzo, alle 14.30 negli uffici IsfidPrisma situati nel palazzo Legacoop Veneto in via Ulloa 5 a Marghera.