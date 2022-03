Carburante in aumento ogni giorno, l'autotrasporto getta la spugna

Rincaro continuo del prezzo del gasolio e gli autotrasportatori italiani gettano la spugna. Lo fa sapere Trasportounito che annuncia da lunedì uno stop alla mobilità dei mezzi che si spostano per far viaggiare le merci, come iniziativa per coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore. Da lunedì si ferma dunque l'autotrasporto. Non si tratta di uno sciopero, precisa la categoria, né di una rivendicazione specifica.

«È una sospensione dei servizi “per causa di forza maggiore”, derivante dall’esplosione dei costi del carburante». Le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi. «È inevitabile – sottolinea una lettera inviata da Trasportounito alla presidenza del Consiglio, al ministro e al viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e al presidente della commissione di Garanzia sugli scioperi – anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato, determinate dal rincaro record dei carburanti, si traducano in vantaggi per altri attori del settore trasporti, ovvero in addebiti per obblighi contrattuali che le imprese della filiera logistica non sono più in grado di garantire».

Tagli e riduzioni di servizi si attendono in molti alti settori che erogano servizi privati e pubblici, essenziali e non, e che stanno individuando economie per evitare, al momento, di aumentare i prezzi. Delle difficoltà economiche delle aziende del trasporto pubblico e privato ha parlato anche il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti. Una questione che finirà in conferenza Stato-Regioni dove verranno chiesti sostegni specifici al governo per far fronte a questa crisi che si aggiunge a quella generata dai due anni di pandemia.