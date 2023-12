Rispetto al pre covid, il Veneto ha recuperato oltre 3 punti di Pil

Nonostante il rallentamento dell’economia registrato in questi ultimi sei mesi, a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, il Veneto si è lasciato abbondantemente alle spalle gli effetti negativi provocati dalla crisi pandemica, dal caro energia e dalla crescita esponenziale registrata dai tassi di interesse in questo ultimo anno e mezzo. In altre parole, tra il 2019 (anno pre covid) e il 2023, la nostra regione ha segnato una variazione del Pil del +3,3 per cento, contro una media Italia del +3. Il dato è stato elaborato dall'ufficio studi della Cgia di Mestre.

Meglio del Veneto hanno fatto Lombardia con il +5,3 per cento, l’Emilia Romagna con il +4,9, la Puglia con il +3,9, il Friuli Venezia Giulia con il +3,5 e il Trentino Alto Adige con il +3,4. A sostenere la ripresa sono stati il turismo, la manifattura, i consumi delle famiglie, gli investimenti e l'export.

I problemi comunque non mancano, e le difficoltà che da decenni assillano anche il territorio veneto sono sempre all’ordine del giorno. Tasse, burocrazia, deficit infrastrutturale, mancanza di personale, credito erogato con il contagocce e inefficienza della pubblica amministrazione «sono i principali punti di debolezza che frenano da tempo la crescita della nostra economia», aggiungono dalla Cgia. A peggiorare il quadro generale «c’è stata anche la recessione che ha colpito la Germania, da sempre un mercato di riferimento per tantissimi settori produttivi del Veneto: automotive, legno-arredo, orafo, calzature, meccanica».

Crisi "anestetizzata"

Nonostante le chiusure delle attività, i divieti alla mobilità e la contrazione dei consumi provocata dal covid, l’aumento dei costi delle bollette di luce e gas, e l’impennata dei tassi di interesse determinato dalla Banca Centrale Europea per raffreddare il tasso di inflazione, le misure economiche e sociali messe in campo dagli ultimi esecutivi per mitigare queste difficoltà hanno sortito l’effetto sperato: ossia hanno evitato una crisi sociale e garantito una ripresa dell’economia che nessuno prevedeva.