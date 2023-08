Il pil del Veneto trainato dalla provincia di Venezia

Anche se le distanze tra le singole regioni sono "millimetriche", in Italia a trainare il Pil nel 2023 sarà la Lombardia, con una previsione di crescita del +1,29 per cento. Seguono il Veneto con il +1,24%, il Trentino Alto Adige (+1,23%), il Lazio (+1,18%), il Piemonte e la Valle d’Aosta (+1,17%). Chiudono la graduatoria la Campania (+0,86%), il Molise (+0,84%) e la Basilicata (+0,82%).

Costruzioni, servizi, e tra questi ultimi in particolar modo il turismo, saranno i settori che, nonostante il rallentamento dell’economia in atto in tutta Europa, consentiranno al Veneto anche nel 2023 di rimanere sul podio per crescita economica.

Se rispetto al periodo pre covid, il Veneto ha già recuperato oltre 2 punti di Pil, le regioni che non lo hanno ancora fatto sono la Calabria con una variazione rispetto al 2019 del -0,25, il Molise con il -0,83, la Valle d’Aosta con il -0,88, la Liguria con il -2,02 e, in particolar modo, la Toscana che deve ancora riconquistare 3,22 punti di Pil. A comunicarlo è l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato le ultime stime di crescita realizzate da Prometeia nel mese di luglio.

Le province venete

A livello provinciale, guiderà la graduatoria della crescita 2023 Ascoli Piceno, con un incremento del valore aggiunto rispetto all’anno scorso del 2,10 per cento. Seguono Milano con il +1,86 per cento, Venezia e Trapani entrambe con il +1,85%, Sondrio con il +1,81% e Verona con il +1,76%. Sia il capoluogo lagunare sia la provincia scaligera potranno contare sull’effetto economico positivo delle presenze turistiche che spingeranno all’insù la crescita.

Più defilate, a livello regionale, sono le posizioni occupate da Belluno, che dovrebbe registrare un incremento del valore aggiunto del +1,42%, da Padova (+0,99%) e Rovigo (+0,90%). Chiudono la graduatoria regionale Treviso (+0,87%) e Vicenza (+0,46%).