SuperJet, parlamentari dem: «Il governo attivi Leonardo per salvare l'azienda di Tessera»

«Il governo attivi Leonardo per salvare la SuperJet di Tessera». Così, in un'interrogazione alla Camera, i deputati del Partito Democratico, Gianluca Benamati e Nicola Pellicani, hanno chiesto all'esecutivo di intervenire in una produzione che, seppur di proprietà russa e sottoposta a sanzioni per la guerra, opera a Venezia e coinvolge 144 dipendenti specializzati del posto. Già in contratto di solidarietà, sta subendo un blocco nei pagamenti e negli approvvigionamenti di materiale, che di questo passo la sta portando al collasso. Lo riporta l'agenzia Dire.

SuperJet è in grave crisi di liquidità, ha sospeso tutte le certificazioni Easa relative a volo e la manutenzione e progettazione del velivolo SSJ 100, e non riceve materiali e parti di ricambio da diversi fornitori. Per questo il Pd, alla Camera, è andato in pressing sul ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sollecitando un monitoraggio della situazione e iniziative per contenere l'emergenza e salvaguardare i posti di lavoro. L'azienda ha la sua sede principale nel perimetro aeroportuale di Tessera, a Venezia, e occupa, oltre all'indotto, 144 addetti nella manutenzione dei velivoli, nell'assistenza dei clienti, nell'addestramento ai piloti e nelle attività di supporto alla vendita dell'aereo.

SuperJet allestisce e commercializza in Europa i velivoli realizzati in Russia, che arrivano a Venezia per essere internamente allestiti, ma per farlo necessita di un'autorizzazione come organizzazione di produzione che le permetta di proseguire la sua attività senza entrare in conflitto con il diritto comunitario. Per questo la diplomazia russa e quella italiana stavano lavorando in sinergia. La guerra ha cambiato gli scenari. E ora la situazione è di allarme rosso. Per questo i deputati dem Benamati e Pellicani hanno chiesto al ministro Giorgetti con un'interrogazione di attivare Leonardo (che ha il 10%) per «assicurare la piena continuità e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali».