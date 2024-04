Crescono l'occupazione e la qualità del lavoro

In vista della festa del 1° maggio la Cgia (associazione artigiani e piccole imprese) ha presentato i risultati di uno studio sui numeri e sulla qualità del mercato del lavoro in Veneto. Il trend è positivo, a partire dai dati sull'occupazione: «Rispetto alla fase pre-Covid - riferisce l'associazione - nel 2023 abbiamo 72mila occupati in più (+ 3,3%)», cifra che è cresciuta in particolare tra il 2022 e il 2023. La platea complessiva degli occupati in regione è di 2 milioni e 226mila unità. Padova (+ 26mila unità sul 2019) e Treviso (+ 21mila) guidano la crescita occupazionale, che comunque è positiva anche a Venezia, con 10mila occupati in più rispetto al 2019 (+ 2,7%), cifra che porta il totale a 375mila.

Il report si concentra poi sulla "qualità" del lavoro, un ambito in cui il Veneto risulta ai primi posti in Italia (vanno meglio la Lombardia e la provincia di Bolzano). L'analisi prende in considerazione 8 indicatori: dipendenti con paga bassa, occupati sovraistruiti, occupati con lavori a termine da almeno 5 anni, tassi di infortuni, occupati non regolari, soddisfazione per il lavoro svolto, percezione di insicurezza dell’occupazione, part time involontario.

Solo in due di queste categorie l’esito riferito al Veneto non è appagante: quella degli occupati sovraistruiti e quella della soddisfazione per il lavoro svolto. Nel primo caso ci collochiamo al 10° posto della graduatoria nazionale, con il 27,8% degli intervistati che denuncia di possedere un titolo di studio superiore rispetto alla media di chi fa il suo stesso lavoro; nel secondo, il Veneto scivola al 13° posto della classifica nazionale: "solo" il 52,3% degli intervistati ha espresso alta soddisfazione per il proprio lavoro (guadagno, opportunità di carriera, numero di ore lavorate, stabilità del posto, distanza casa-lavoro, interesse).

Cgia rileva che, «nonostante questi risultati significativamente importanti, permangono ancora delle criticità che fatichiamo a superare. La principale rimane il basso tasso di occupazione femminile. Non va trascurato nemmeno il trend registrato dalle partite Iva: rispetto al 2019 il numero complessivo in Veneto è diminuito di 16.600 unità (-3,5%). Senza contare che, purtroppo, contiamo storicamente su livelli retributivi mediamente più bassi delle principali regioni dell’Unione europea, a causa di un livello di produttività del lavoro molto basso e di un tasso dei Neet ancora elevato».