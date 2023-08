Aumenta il debito: le famiglie investono, ma per gli artigiani c'è il rischio usura

Al 31 dicembre 2022 l’importo medio dell’indebitamento per nucleo familiare in Veneto è salito a 24.911 euro: complessivamente, lo stock dei debiti bancari delle famiglie nella regione si è attestato sul livello record di 52,5 miliardi di euro, aumentato del 3,7 per cento rispetto al 2021. In termini assoluti, siamo al sesto posto a livello nazionale dopo Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Andando a osservare la suddivisione per provincia, l'indebitamento più alto si verifica a Padova con 27.820 euro di "rosso" in media (+5,4 per cento rispetto al 2021); seguono Treviso con 25.639 (+3,3 per cento), Venezia con 25.092 (+2,6 per cento), Verona con 25.084 (+4,3 per cento), Vicenza con 23.891 euro (+3,3 per cento), Rovigo con 19.026 (+2,2 per cento) e Belluno con 18.544 euro (+2,2 per cento).

A darne conto è l’Ufficio studi della Cgia, che tra le cause del trend cita l’inflazione, l’incremento del costo dei mutui e l’impennata delle bollette; probabillmente, però, «l’incremento dei debiti è in parte legato alla forte ripresa economica avvenuta nel biennio 2021-2022». Le aree più esposte economicamente, infatti, «sono quelle che presentano i livelli di reddito più elevati, e l'indebitamento potrebbe essere riconducibile ai forti investimenti fatti nel settore immobiliare»: a chiedere soldi in prestito, quindi, sarebbero principalemente le famiglie con un buon tenore di vita. Va altresì ricordato che la maggiore incidenza del debito sul reddito si registra nelle famiglie economicamente più vulnerabili, ovvero in quelle a rischio povertà ed esclusione sociale.

Artigiani e negozianti più esposti ai rischi

C'è, però, un altro rischio: il fenomeno dell’usura. Sebbene in Veneto il numero delle denunce per questo reato sia appena di una dozzina all’anno, la scarsità di liquidità potrebbe spingere le piccole e micro imprese a cercare prestiti "facili". La preoccupazione è dovuta anche al fatto che difficilmente le vittime degli strozzini si rivolgono alle forze dell’ordine: spesso sono minacciate ed hanno paura per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari. Chi rivuole i propri soldi, infatti, non si fa scrupoli: non solo applica nel giro di qualche mese tassi di interesse spaventosi, ma è disposto a qualsiasi cosa pur di recuperare quanto prestato, anche attraverso il ricorso alle maniere forti.

Con il progressivo rallentamento dell’economia e il conseguente calo dei prestiti bancari avvenuto negli ultimi mesi, dunque, non è da escludere che sia in atto un “avvicinamento” delle organizzazioni criminali verso le micro aziende a conduzione familiare, come gli artigiani, i negozianti e le partite Iva. Da sempre il mondo dei lavoratori autonomi è quello più a rischio. In passato, a seguito di una spesa imprevista o di un mancato incasso, molti sono stati costretti a indebitarsi per poche migliaia di euro con soggetti che inizialmente si presentavano come dei benefattori, anche se nel giro di qualche mese si trasformavano in quello che sono: dei veri criminali. Per evitare tutto ciò, conclude Cgia, bisogna invertire la tendenza, tornando a dare liquidità alle micro imprese e a utilizzare strumenti come il Fondo per la prevenzione dell’usura.