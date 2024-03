Granchio blu, Lollobrigida firma due decreti per agevolare il comparto pesca

Moratoria dei mutui per 24 mesi per le imprese del comparto pesca messe in crisi dal proliferare del granchio blu. Martedì mattina, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha firmato due decreti per aiutare gli imprenditori «colpiti da una vera e propria calamità. Sarà possibile - ha spiegato - la decurtazione dei contributi per i lavoratori delle loro imprese, il fondo salute interverrà a sostenerli». Previsti anche interventi «per cominciare a riparare i danni, grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori che permette un risultato storico».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le imprese di Veneto ed Emilia Romagna potranno beneficiare degli interventi compensativi previsti dalla legge come ad esempio la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, nonché l’accesso a finanziamenti agevolati. Il riconoscimento è stato possibile, ha detto Lollobrigida, «grazie alla modifica normativa, fortemente voluta dal Governo Meloni, che ha esteso l’applicazione del Fondo di solidarietà nazionale, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, alla pesca e all’acquacoltura».

Nel ringraziare il Governo, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato che da più di un anno «questa specie aliena sta distruggendo i nostri fondali e un’intera economia, particolarmente importante per i lavoratori del Polesine e delle lagune». Il governatore nei mesi scorsi aveva incontrato più volte pescatori impauriti per il loro futuro e invocato lo stato di calamità. «La situazione resta grave - ha concluso Zaia -. Guardiamo al futuro consapevoli che servirà un forte impegno delle istituzioni a sostegno all’intero settore».

«Buone notizie per l'intero settore della pesca messo in ginocchio dall'invasione del granchio blu - ha dichiarato il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon -. La firma vergata del ministro Lollobrigida sui decreti che dichiarano il carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie invasiva, dilagato nel 2023 e tutt’ora in corso, verrà in aiuto anche alle tante imprese e famiglie che vivono di pesca lungo i nostri litorali, ma non solo; trattandosi di un decreto ampio, le stesse attenzioni oltre che al settore della pesca del Veneto saranno allargate anche alla vicina Emilia Romagna».