Italgas, Femca Cisl: «Guerra fra società e Comune peggiora servizi e lavoro»

«Anni di contenziosi e ricorsi vedono contrapporsi gli interessi di Italgas a quelli del Comune di Venezia, nel servizio di distribuzione e non si riesce a intravvedere una soluzione sulle certezze contrattuali che garantiscono continuità, qualità, economicità e sicurezza». Sull'annosa questione torna a farsi sentire il sindacato Femca Cisl che ha più volte chiesto, e anche ottenuto, un incontro istituzionale per ottenere una data certa sulla gara e sull'affidamento del servizio mediante concorso. «Rinvii, proroghe e cavilli - ha commentato il sindacato - non fanno altro che allontanare i termini per un miglioramento della qualità del servizio e per investimenti seri sulle reti, sulle infrastrutture e sul personale».

Proprio la concorrenza che dovrebbe permettere un ridimensionamento degli enormi utili realizzati dalle aziende, non può produrre i suoi effetti in questo sistema bloccato, scrive Femca, e su diversi fronti. «In tema di risparmi sulle bollette, buona occupazione, investimenti necessari al rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture e ripristino del personale necessario alla gestione, più risorse economiche a disposizione delle amministrazioni, grazie alla ridiscussione dei canoni di concessione e la possibilità di pretendere quella presenza diffusa sul territorio indispensabile a offrire risposte tempestive alle richieste dei cittadini, ovvero affidabilità e qualità che il territorio merita».

«Denunciamo - conclude Claudio Franzoi (Femca Cisl) - che 23 anni ritardi sono andati tutti a vantaggio delle aziende di distribuzione che, approfittando dello stato di prolungata incertezza, hanno potuto disinteressarsi del servizio e pensare indisturbate solo al loro profitto. Ora la nostra richiesta è che si faccia chiarezza sull’accaduto e che ci sia quel coinvolgimento e quella trasparenza che è finora mancata. I lavoratori non hanno mai smesso di contrapporsi anche aspramente al progressivo deterioramento della situazione e denunciando, spesso nel disinteresse di quelli che si sono impegnati nella tutela del territorio e dei cittadini, il peggiorare della condizione. Al sindaco della città di Venezia, alla sua amministrazione, al sindaco della Città metropolitana e alla Conferenza metropolitana chiediamo di aprire un tavolo».