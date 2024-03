Gli studenti del Luzzatto di Portogruaro a lezione di educazione finanziaria

Avvicinare gli studenti al tema dell’educazione finanziaria, toccando con mano la realtà del Credito Cooperativo, grazie ad una mattinata in cui si unisce alla teoria, soprattutto, la pratica e l’esperienza portata da chi in banca ci lavora tutti i giorni. Tredici ragazze e ragazzi della 5° dell'istituto tecnico economico dell’I.S.I.S. “Gino Luzzatto” di Portogruaro sono stati ospitati presso la sede secondaria di Fossalta di Portogruaro di Banca Prealpi SanBiagio, nell'ambito del progetto Educashon.

Educashon è un progetto voluto dalla federazione delle Bcc del Nordest per insegnare i fondamenti della finanza agli studenti delle scuole superiori, attraverso un linguaggio a loro vicino, utilizzando parole semplici, per comprendere concetti di base come il funzionamento di un conto corrente, di un investimento finanziario, la diversificazione del rischio, il rapporto rischio/rendimento e gli effetti dell’inflazione sui risparmi.

L'incontro svoltosi nella sede di Fossalta di Portogruaro ha visto salire in cattedra rappresentanti di Banca Prealpi SanBiagio per raccontare storia, ruolo ed elementi differenziali del Credito Cooperativo; il processo di concessione del credito; temi legati a risparmio, investimento, mercati finanziari, finanza etica e previdenza. «Attraversiamo una fase di forte evoluzione dell’economia e della finanza, permeate sempre più da digitale e innovazione - ha commentato il vicepresidente vicario, Luca De Luca -. Fenomeni a cui le nuove generazioni, giustamente, porgono un’attenzione particolare. Ma altrettanto importante è trasmettere loro i concetti chiave di educazione finanziaria, su cui si innestano i cambiamenti in corso, nonché i valori distintivi del Credito Cooperativo».