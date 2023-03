Emirates punta sul settore cargo a Venezia e Bologna

L'Italia fa eccezione nel settore del trasporto aereo di merci, invertendo una tendenza che altrove è in calo. Tra le compagnie che stanno investendo c'è Emirates SkyCargo, divisione di Emirates, che ha attivato nuove frequenze nei gateway di Bologna e Venezia. Sommate a quelle di Roma e Milano, arriveranno a 48 voli settimanali.

Le ragioni del trend positivo sono da ricercarsi in una maggiore capacità dei particolari aeromobili utilizzati in Italia, dove Emirates Sky Cargo opera da una parte con freighter ad hoc e, dall’altra, usa le stive degli aerei passeggeri, sia A380 che Boeing 777, per caricare le merci. A Milano Emirates Sky Cargo opera con l'A380, all'aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino opera sia con il Boeing 777 che con l’A380, mentre a Venezia e Bologna opera solo con il Boeing 777.

«L'introduzione di frequenze aggiuntive da Venezia e Bologna - spiega Jeffrey Van Haeften di Emirates - è il segno tangibile che l'Italia sta diventando uno dei Paesi più all’avanguardia in Europa. L'anno scorso il trasporto merci ha registrato un andamento molto positivo in Italia, dove abbiamo operato circa 800 voli tra passeggeri e cargo. E prevediamo di confermare questo trend anche nel 2023. L'incremento più significativo - prosegue - deriva dalle richieste di trasporto di prodotti deperibili che richiedono una temperatura costante e controllata, quali i prodotti farmaceutici, quelli alimentari freschi ma anche dal trasporto di macchinari e pezzi di ricambio, senza dimenticare il meglio del Made in Italy in termini di articoli di moda».

Lo scorso anno, Emirates Sky Cargo ha trasportato circa 30mila tonnellate di merci sulla rotta Italia-Dubai e non solo. Le principali destinazioni delle esportazioni italiane che viaggiano con SkyCargo sono Dubai, gli Emirati Arabi Uniti, Cina, Corea del Sud, Giappone, New York e Messico, mentre le merci più trasportate dal Bel Paese sono i prodotti farmaceutici, i prodotti freschi, di moda, macchinari, pezzi di ricambio, prodotti tessili, gli articoli in pelle e, più di recente, anche auto di lusso.

Le frequenze aggiuntive che saranno introdotte da Venezia e Bologna sono state celebrate con due eventi dedicati ai clienti, alle autorità aeroportuali e a tutti gli attori interessati. I due eventi si sono svolti a Venezia il 7 marzo, presso la Palazzina Grassi, e a Bologna il giorno successivo presso il prestigioso Palazzo di Varignana.