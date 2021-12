Alilaguna, aperta la procedura di licenziamento per 59 lavoratori

Aperta la procedura di licenziamento per 59 lavoratori Alilaguna. Senza poter più contare sulla cassa integrazione Covid, se non verrà prorogata il 23 dicembre dal governo, la Naspi per questi dipendenti sembra inevitabile. A rischiare la disoccupazione sono soprattutto marinai, pontonieri e alcuni bigliettai, mentre i comandanti al timone dei mezzi potrebbero dover svolgere anche le mansioni dei marinai rimasti a casa.

La crisi è iniziata e si è aggravata con il Covid, per mancanza di turisti e con il venir meno dei flussi di traffico aeroportuali, tanto che alla fine dell'estate Alilaguna ha parlato di 85 esuberi su circa 200 lavoratori. Poi c'è stata la cassa Covid che ora però è destinata a scadere a fine anno, a meno che nel decreto sullo stato di crisi il governo Draghi non la rinnovi per un altro periodo, magari fino alla prossima primavera. La società Alilaguna e i sindacati in questi giorni comunicheranno alla Regione lo stato di crisi, nella speranza di ottenere una Cig straordinaria. Intanto il 29 dicembre è previsto un nuovo incontro fra il presidente e le parti sociali confederali.