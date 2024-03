Cala l'export a Venezia, -5,2%: volano le calzature, crolla il settore della raffinazione

Nel corso del 2023 l'export della provincia di Venezia ha subìto una contrazione del 5,2%, in controtendenza con il valore medio regionale, che si assesta, di fatto, sul pareggio rispetto all'anno precedente. A guidare la classifica del Veneto è Vicenza grazie a un commercio estero che ha toccato quota 23 miliardi di euro, seguito da Treviso (16,2 miliardi), Verona (15,3) e Padova (13,5). Venezia, ferma a 6,7 miliardi, è davanti solo a Belluno (5,3) e Rovigo (1,8). A fornire il quadro è stato l'ufficio studi della Cgia di Mestre.

Guardando ai settori specifici, continua la forte specializzazione di Venezia nel settore delle calzature e degli articoli in pelle, con una crescita delle esportazioni del 13% rispetto al 2022. Il valore delle vendite all'estero ha toccato quota 858 milioni di euro lo scorso anno, in netto aumento rispetto ai 759 milioni dell'anno precedente. Molto positiva è anche la crescita nel settore alimentare (+8,8%), con le vendite passate dai 406 milioni del 2022 ai 456 del 2023. Dopo lo scatto deciso del 2022, si è registrata una netta contrazione dell'export nel settore della raffinazione (-22,5%) e in quello dei prodotti farmaceutici (-32,2%).

Tornando a livello regionale, in termini assoluti le vendite all’estero hanno sfiorato gli 82 miliardi di euro. Tra le altre regioni del Paese solo la Lombardia con 163 miliardi e l'Emilia Romagna con 85 miliardi hanno registrato un flusso di vendite superiore a quello veneto. «La lieve flessione del nostro commercio estero - spiegano dalla Cgia di Mestre -, è in massima parte riconducibile al rallentamento della domanda internazionale e allo sgonfiamento dei prezzi alla produzione, collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime».