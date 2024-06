Crolla l'export del manufatturiero veneziano, ma non ci sono solo ombre

Pesante crollo dell'export nel settore manufatturiero veneziano, a parlare sono i dati: tra il primo trimestre del 2023 e lo stesso arco temporale del 2024, infatti, si registra un crollo dell'11,7% - e dunque a doppia cifra -, con il settore tessile e delle produzioni di moda che accusano il colpo più pesante_ in alcuni sottosegmenti, infatti, si è toccata quota -20%.

Guerre, recessione economica, instabilità politiche «sono un mix molto preoccupante per il manifatturiero d'esportazione, in generale e per il nostro tessuto economico in particolare - rileva il presidente della Confartigianato metropolitana imprese Città di Venezia, Siro Martin -. Un problema di non poco conto che coinvolge migliaia di addetti e aziende».

A pesare maggiormente è il collasso delle importazioni della Germania. Come evidenziato da un recente report dell'ufficio studi di Confartigianato, sono calate del 19,1%, scendendo da 170 a 132 milioni di euro di valore. Ma a incidere in negativo è anche l'export verso gli Stati Uniti, fermo al -14,3%, con una forchetta di circa 20 milioni di euro rispetto al 2023. Cali a due cifre si registrano anche nelle esportazioni verso l'Austria (-10% e 10 milioni di euro in meno).

Al contempo c'è da segnalare la crescita promettente di altri mercati: è il caso della Cina, dove l'export è salito del 26,5% passando da 40 a 50 milioni; salto percentuale significativo è stato registrato anche verso la Croazia, dove le esportazioni sono salite del 25,6% passando da un valore di 14 a 18 milioni di euro. «Questi dati - osserva Martin - confermano che i nostri manufatti, dal lusso ai macchinari di precisione possono essere assorbiti da altri mercati, ma trattandosi di aree "nuove" sarebbe opportuno soprattutto supportare e aiutare le piccole e medie imprese ad avvicinarsi ulteriormente a questi nuovi clienti, agevolandole nelle difficoltà linguistiche o burocratiche».

Il dato finale che emerge dallo studio spacca in due il dato complessivo dell'export: a determinare l'11,7% d'esportato totale in meno, è un calo dell'export verso i Paesi UE del - 6,7% (da 986 milioni nel 2023 a 920 nel 2024) e del -19,5% (da 629 a 507 milioni) verso quelli extra UE. Si è passati, in sostanza, da un export per 1 miliardo e 616 milioni di euro nel primo trimestre 2023 a 1 miliardo e 427 nel 2024.