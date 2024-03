Famiglie mestrine sempre più indebitate, «nel 2024 boom di casi»

Il 2024 fa emergere in tutta la sua drammaticità un preoccupante livello di indebitamento da parte delle famiglie mestrine e veneziane. Adico, che da sempre si occupa della questione, rileva che le richieste d’aiuto sono cresciute del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'associazione ha già risolto positivamente un quarto delle vicende grazie al cosiddetto "saldo e stralcio", che permette al debitore di ottenere uno sconto, spesso corposo, su quanto dovuto alla controparte.

I casi conclusi con successo dall’ufficio legale di Adico riguardano persone di ogni tipo. Il "saldo e stralcio", come riferisce l'associazione, è applicabile soprattutto nelle posizioni maturate con banche e finanziarie, in particolare quando il debito passa nelle mani di una società di recupero credito. Naturalmente la possibilità di interventi dipende dalla situazione patrimoniale del soggetto coinvolto. E gli effetti possono essere sorprendenti, con sconti che vanno dal 50 al 90% rispetto all’importo originario.

Emblematici, da questo punto di vista, i risultati ottenuti per cinque soci Adico. In un caso il debito si è dimezzato, da 20 a 10mila euro. In un altro si è passati da 8mila a 2mila euro, in un altro ancora da 14mila a 6mila euro. Clamorose, invece, le posizioni di due famiglie mestrine assistite dall’associazione: per una il debito è sceso da 55 a 5mila euro, per un’altra da 89 e 8mila euro: cifre inferiori del 90% rispetto a quelle iniziale.

«La situazione debitoria delle famiglie continua a essere davvero preoccupante - commenta Carlo Garofolini, presidente Adico - e non stupisce che ci sia un boom di richieste d’assistenza perché dal 2022, quando è esplosa l’inflazione, i cittadini si sono trovati sempre più in difficoltà, tanto da dover chiedere finanziamenti anche per pagare le bollette. La soluzione del "saldo e stralcio" dipende ovviamente dalla situazione economica del diretto interessato ma quando può essere richiesta può davvero cambiare la vita delle persone».