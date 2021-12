Pnrr, il ministero finanzia 14 progetti di fattibilità: ci sono anche stadio, palazzetto e piscina

Quattordici progetti di fattibilità, relativi ad altrettante opere nel territorio veneziano, riceveranno il finanziamento del ministero delle Infrastrutture attraverso i fondi europei del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), all'interno del programma Next Generation Eu. Il finanziamento, che ammonta a poco più di 1,4 milioni, servirà quindi per le progettazioni, ma il dato più rilevante è che il ministero ha ritenuto "fattibili" tutti i 14 progetti presentati dalla Città metropolitana.

Si tratta di opere suddivise in cinque macrocategorie: la cittadella dello sport di Tessera, alcuni itinerari ciclabili sul territorio metropolitano, la nuova questura di Marghera, interventi di edilizia scolastica diffusa, lavori per la sicurezza delle strade. «È significativo che il Mims abbia accolto in toto la richiesta presentata - commenta il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro - Il governo ha deciso di accelerare i tempi e chiede agli enti velocità nel presentare i progetti. Si tratta di interventi inseriti nel piano strategico metropolitano, che ha come temi prioritari mobilità sostenibile, sport, infrastrutture e scuola». La progettazione ha delle precise scandenze temporali: entro il 15 marzo 2022 dovrà essere presentato il Cig (codice identificativo di gara), entro l’11 settembre 2022 dovrà essere aggiudicata la gara ed entro il 31 agosto 2024 andrà approvato il progetto di fattibilità.

L'opera più importante è la cittadella dello sport di Tessera, con uno stadio, una piscina olimpionica e un palasport per ospitare grandi eventi internazionali di sport, musica e spettacolo. il progetto di fattibilità tecnico economica (spesa prevista 580 mila euro) prenderà in considerazione anche la viabilità e le opere di urbanizzazione.

Sette progetti riguardano itinerari ciclabili e pedonali: il primo (80mila euro) per la demolizione e ricostruzione di un ponte esistente sul fiume Dese lungo l’itinerario Portegrandi-Ca’Sabbioni; il secondo (70mila euro) prevede la realizzazione del collegamento ciclabile tra Porto Menai e il Forte Poerio lungo la Sp 22 “Stradona” in comune di Mira; il terzo (50mila euro) riguarda la Sp 19 Dolo-Camponogara tra via Silvio Pellico (Camponogara) e via Guardiana (Dolo); il quarto (50mila euro) la nuova pista ciclopedonale lungo la Sp 90 “Eraclea Mare”; il quinto (50mila euro) un collegamento tra Fiesso d’Artico e Paluello di Stra; il sesto (70mila euro) per il percorso ciclopedonale sulla Sp 33 “Mirano-San Giorgio delle Pertiche”, tra Mirano e Santa Maria di Sala; l'ultimo (50mila euro) per un percorso ciclopedonale sulla Sp 61 tra Annone Veneto e San Stino di Livenza.

Nel terzo asse rientra la progettazione per l’edificazione (100mila euro) della nuova sede della questura e commissariati della polizia di stato a Mestre e Marghera, oltre agli uffici dell’immigrazione della questura. Nel quarto asse sono inseriti 4 interventi di edilizia scolastica (200mila euro) per l'adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scarpa-Mattei sede di via Leopardi a San Stino di Livenza, dell'Ipsia Ponti di Mirano, dell’Iss Barbarigo di Castello a Venezia e dell'Iss Venier-Cini in rito terà Sant’Iseppo a Castello, Venezia.

Un ultimo finanziamento riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica per il ripristino della segnaletica stradale delle strade provinciale metropolitane attraverso degli interventi per rendere più funzionale la segnaletica, i dissuasori di velocità e i guard-rail.