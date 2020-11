Fincantieri investe nello stabilimento di Marghera

Da Fincantieri spa è stato destinato un investimento di 150 milioni di euro, per i prossimi 5 anni, finalizzato a rinnovare lo stabilimento di Porto Marghera. I lavori sono già in corso con l'obbiettivo di aumentare l'area destinata alla produzione, annunciano da Trieste, ampliando il settore della realizzazione degli scafi, quello del montaggio delle parti navali, lo spazio di stoccaggio e la zona degli uffici e parcheggi.

La parte dedicata al pre montaggio sarà ampliata fino a 30 mila metri quadri ed è prevista l'installazione di una nuova gru. Il resto della ristrutturazione riguarderà l'efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici per il riscaldamenbto delle strutture coperte e luci a led per l'illuminazione. È quasi in fase d'inaugurazione l'intervento con ufficializzazione in forma ristretta, per motivi sanitari, che dovrebbe avvenire a fine 2020.