Verso la fine del superbonus: «Tempo di nuovi incentivi per l’edilizia»

Si va verso la conclusione dell'era del superbonus 110%, l'agevolazione fiscale per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica degli immobili. A partire dal 1° gennaio la quota di rimborso sarà ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024, poi ulteriormente al 65% per le spese sostenute nel 2025.

La misura è stata criticata ma anche molto utilizzata da condomini e proprietari di casa, e sempre sostenuta dalle federazioni degli edili. A fare un primo bilancio è la Cna Veneto tramite il suo presidente Moreno De Col: «Il comparto si è dimostrato ancora una volta trainante per l’economia del paese - spiega -. Ora è giunto il momento di chiudere la partita del superbonus, ma non va dimenticato come questo strumento fiscale, nonostante tutte le criticità che ha generato, dal punto di vista dell’economia reale sia stato occasione di forte crescita sia per il comparto, sia per il territorio».

Secondo i dati di Cna, il superbonus ha attivato in tutta Italia 600mila posti di lavoro nel comparto edile; ogni euro di spesa ha fruttato 2 euro di investimenti; l’efficientamento derivato dagli interventi ha permesso di risparmiare a livello nazionale 1,1 miliardi di metri cubi di gas e di abbattere 1,4 miliardi di tonnellate di Co2. Inoltre, ha consentito al comparto edile di trainare il pil e di portare l’economia del Paese fuori dalle secche causate dalla pandemia.

Benefici ai quali, secondo l'associazione, è necessario dare un seguito, prima di tutto «disincagliando i crediti bloccati da tanti mesi e concedendo la possibilità di completare gli interventi in corso». Oltre a questo, sottolinea De Col, «è giunto il momento di guardare avanti. All'orizzonte ci sono solo lavori a breve termine, mentre sul medio e lungo periodo non sembrano esserci prospettive. Questo è il momento di studiare nuove strategie e politiche di incentivi per mantenere l’impulso di crescita, evitare lo stallo e la perdita di posti di lavoro. A maggior ragione se si guarda alle direttive europee sulla riduzione delle emissioni che pongono traguardi vicini, il 2035 e il 2050: direttive che non possiamo ignorare».

È evidente che il patrimonio edilizio italiano, composto per più della metà da edifici vetusti, abbia necessità di proseguire il percorso di efficientamento avviato in questi anni. «Ci troviamo dinanzi a grandi numeri che riflettono impegni importanti, ma non stiamo parlando di politiche e di pianificazione - conclude De Col -. Con la progressiva dismissione del superbonus e senza proiezioni su quello che saranno le intenzioni del governo rischiamo di tornare indietro».