Firmato l'accordo aziendale di Sme su premi di produttività e welfare aziendale

L'azienda Sme, specializzata nella vendita di elettrodomestici e mobili, riconoscerà ai propri lavoratori un premio di produttività durante le aperture domenicali e festive di fine anno: è quanto previsto da un nuovo accordo siglato con il sindacato Fisascat Cisl e l’assistenza di Confcommercio. Tra Venezia e le altre province del Nordest in cui opera l'azienda sono coinvolti 800 dipendenti.



In concreto l’azienda riconoscerà ai lavoratori un premio al raggiungimento di uno specifico parametro di reddittività: tale soglia dovrà essere conseguita nelle giornate festive e nelle domeniche di apertura dei punti vendita a novembre, dicembre e prima di gennaio. Altri premi vengono individuati reparto per reparto, sempre sul criterio della reddittività. Il tutto, specifica l’azienda, senza dare il via libera a nuove aperture domenicali, le quali continueranno a essere limitate al periodo natalizio.

In particolare, l’intesa raggiunta nei giorni scorsi dalle parti individua delle tipologie di premio oggetto di detassazione, che si aggiungono agli altri premi che potranno essere erogati nel corso dell'anno: superamento budget, redditività durante il periodo natalizio (domeniche), produttività annuale suddiviso per settori. L’importo complessivo del premio avrà inoltre una maggiorazione del 18% qualora i dipendenti scelgano, in luogo del premio in denaro, beni e servizi welfare. In questo modo il welfare aziendale si sommerà a quello contrattuale di cui già dispongono i dipendenti. Il capitolo del welfare include l’assistenza sanitaria integrativa Fondo Est, che comprende copertura dei costi per grandi interventi, check up periodici gratuiti, copertura fino a 700 euro annui per esami clinici e fino a 600 euro per visite diagnostiche, oltre ad un pacchetto copertura di spese maternità, rimborso di ticket al pronto soccorso, prestazioni di particolari cure.

Soddisfazione è stata espressa da Paolo Alpago, delle risorse umane di Sme: «Ad eccezione del periodo natalizio, Sme rimane chiusa nelle domeniche e festività, rispetta l'orario di chiusura nella pausa pranzo, tranne al sabato, per valorizzare il tempo famiglia e personale. Con questa misura intende premiare, oltre alle maggiorazioni di legge, il lavoro domenicale ed è sensibile anche al tema del welfare in quanto finora ha sempre riconosciuto una quantità importante di benefit a ciascun lavoratore dipendente».



Aggiunge Nicola Pegoraro, segretario di Fisascat Cisl Venezia: «L'accordo rappresenta la riconferma rispetto alla volontà di andare a premiare, ma soprattutto a riconoscere, l'impegno e la competenza delle collaboratrici e dei collaboratori nello svolgere con professionalità l'attività lavorativa sia ordinaria sia quella nelle intensificazioni che si creano nelle festività». Per Massimo Zanon, presidente di Confcommercio metropolitana, «in questo periodo è fondamentale l’assistenza delle imprese nella contrattazione aziendale: anche in questo modo la nostra associazione di categoria sostiene le imprese e i lavoratori. Sarebbe importante però che ci fossero segnali da parte del governo su una tassazione agevolata per il salario frutto di contrattazione territoriale e non solo per gli accordi aziendali di produttività».