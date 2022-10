Firmato il decreto per la Zls Venezia-Rovigo. Zaia: «Pronti a sfruttare questa occasione»

«La firma del decreto governativo istitutivo della Zona logistica semplificata (Zls) per il Veneto apre una grande occasione di rilancio dei territori che siamo pronti a sfruttare. Si tratta di un’area di 4.681,21 ettari, tra aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo industriale, che coinvolge, oltre ai comuni di Venezia e Rovigo, 17 comuni polesani, e che ha il proprio baricentro nel porto di Venezia e Chioggia»: con queste parole di soddisfazione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, accoglie la firma del Dpcm che istituisce la Zls per il Veneto.

L’obiettivo è quello di attrarre investimenti, in particolar modo nell’ambito di settori come la logistica, i trasporti e le attività produttive, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere a sgravi fiscali, oltre che ad un piano di interventi regionali finanziati con le risorse dei fondi di sviluppo europei 2021-2027. Si tratta del passaggio finale di un percorso che è iniziato oltre due anni fa e che ha richiesto un forte impegno da parte dei vari soggetti coinvolti. Zaia si è detto «orgoglioso di questo risultato, che il Veneto aspettava da tempo e che cade in un momento particolarmente difficile per le imprese, i lavoratori e le famiglie».

La Zls Porto di Venezia - Rodigino rappresenta una forte opportunità per lo sviluppo regionale: le stime dicono che in dieci anni può produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177mila posti di lavoro, un incremento dell’export del 40% e dell’8,4% del traffico portuale. Il percorso verso questa meta ha coinvolto in questi due anni Regione, Comuni, Camera di commercio, Autorità portuale, Città metropolitana di Venezia, Provincia di Rovigo, associazioni di categoria e sindacali.

Il passo successivo sarà l’insediamento del comitato d’indirizzo, l’organo politico ed amministrativo della Zls. Ad esso spetterà il compito di assicurare gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operatività delle aziende, nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali. «La firma del decreto istitutivo - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato - è il primo passo per il rilancio economico dei territori compresi nella Zls. Ora serve l’impegno di tutti i soggetti coinvolti per concretizzare in tempi rapidi tutti gli strumenti necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo strategico».