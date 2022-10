Nel 2023 la Fondazione di Venezia stanzia 5 milioni per progetti sul territorio

Cinque milioni di euro da destinare alle attività sul territorio: è quanto stabilito dal consiglio della Fondazione di Venezia, che nella seduta di venerdì ha approvato il documento programmatico previsionale (Dpp) per l'anno 2023. Tra le erogazioni previste, la quota più consistente (2,118 milioni) andrà al settore dell’arte e dei beni culturali; 1,13 milioni sono destinati a educazione e istruzione, altri 750mila euro alla ricerca scientifica e tecnologica; infine, un milione di euro sarà destinato ad interventi a favore del territorio in altri ambiti.

Il Dpp, poi, conferma e consolida il modello di gestione del patrimonio professionale, monitorato da advisor internazionali e orientato alla massima diversificazione, con strumenti di investimento sempre più conformi ai criteri Esg (environmental, social, governance). Un patrimonio che la Fondazione definisce «robusto e resiliente» nei confronti degli andamenti turbolenti dei mercati, investito sia globalmente sia a livello locale. Confermate anche le solide partecipazioni in Banca Intesa Sanpaolo e in Cassa Depositi e Prestiti, con le quali il rapporto di collaborazione si articola oggi non solo sul piano della partecipazione azionaria, ma anche attraverso le progettualità congiunte attivate grazie alla loro presenza negli spazi del distretto M9.

Per il 2023 il documento conferma il ricorso alla modalità dei bandi quale efficace strumento di sostegno per il territorio e l’obiettivo di dare continuità ai progetti già avviati di respiro pluriennale, elaborati all’interno delle aree di riferimento individuate dal consiglio generale: arte, cultura e ricerca, imprese e capitale umano, innovazione sociale e istruzione. È inoltre ribadito l’impegno a rafforzare le relazioni e le partnership con le istituzioni, gli enti culturali e associativi dell’area metropolitana «con l’obiettivo di sostenere la crescita del capitale umano e del tessuto produttivo, e di favorire le azioni a sostegno del welfare, della coesione sociale e dell’integrazione ad ogni livello». Per quanto riguarda M9, poi, continua il sostegno della Fondazione a favore della sua valorizzazione e rilancio post pandemia.

Nel corso della seduta il consiglio ha anche proceduto alla nomina di Maurizio Carlin, consulente per il Comune di Venezia con funzione di supporto alla direzione sviluppo promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico, quale membro designato in sostituzione di Marco Cappelletto, giunto a naturale scadenza di mandato. Il ruolo di vice presidente ricoperto da Marco Cappelletto è stato affidato al consigliere Angelo Tabaro. L’assemblea ha inoltre nominato l’avvocato Stefano Scalettaris quale proprio nuovo membro, su designazione dei presidenti di una rosa di organizzazioni di volontariato rappresentative della realtà metropolitana veneziana. Scalettaris subentra a Francesco Borga, anch’egli giunto a naturale conclusione di mandato.

Il consiglio generale, presieduto da Michele Bugliesi, risulta pertanto così composto: Angelo Tabaro Vice Presidente, Benno Albrecht, Emanuela Bassetti, Carlo Boffi Farsetti, Agar Brugiavini, Giuseppe Caracò, Maurizio Carlin, Michela Coletto, Inti Ligabue, Tiziana Lippiello, Paola Marini, Paolo Roberto Risotti, Stefano Scalettaris e Massimo Zanon.

«Con il Dpp approvato per il 2023 – sottolinea il presidente Bugliesi - si conferma l’impegno della Fondazione per un sempre più solido sviluppo della comunità veneziana, sul piano sociale, culturale ed economico. La nostra azione, sostenuta da politiche di investimento allineate ai più moderni principi di sostenibilità ed equilibrio tra rischio e rendimento, prosegue nel solco di un percorso consolidato di progetti e bandi a favore del capitale umano e degli interpreti della cultura e del tessuto sociale, a cui partecipa, accrescendone l’impatto, la rete di partner istituzionale che costituiscono il capitale relazionale della Fondazione e ne qualificano il ruolo nel territorio metropolitano. Saluto con piacere l’ingresso nel consiglio generale di Maurizio Carlin e Stefano Scalettaris, certo che la loro presenza sarà un prezioso valore aggiunto per il lavoro della Fondazione. Un ringraziamento sentito va agli uscenti Marco Cappelletto e Francesco Borga, per il loro contributo prezioso nel corso di questi anni di partecipazione attiva all’interno dell’assemblea».