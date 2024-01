Carenza di addetti per il turismo sulle spiagge: «Servono giovani dall'estero»

La carenza di personale in ambito turistico si può combattere lavorando su politiche di walfare aziendale, attirando così gli addetti dall'estero. A dirlo è il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, che ne ha parlato ieri nel corso di un convegno organizzato a Caorle assieme a Unionmare. «Forse - ammette Schiavon - avremmo dovuto cambiare già prima il nostro modo di impostare il lavoro: dobbiamo prendere atto del calo demografico, che sta portando anche a minori iscrizioni nelle scuole e che genera, di conseguenza, non pochi problemi agli imprenditori settore. Però è altrettanto vero che dobbiamo realizzare una operazione per attrarre ancora i giovani verso il nostro settore». Giovani che vanno cercati in altri Paesi e poi formati «attraverso delle academy, con le associazioni di categoria che dovranno fare la loro parte».

Schiavon ha poi analizzato l’andamento turistico regionale. «Il 2023 ha dato, in alcuni casi, anche numeri da record. Ora affrontiamo il 2024 con un po’ di apprensione, legata all’inflazione anche di mercati significativi, come quello tedesco, la cui economia non sta spingendo come è solito fare». Al momeento «i numeri evidenziano una stagione invernale positiva nelle nostre località montane e prenotazioni positive per le coste, che non sembrano dare segnali di grande preoccupazione». Per quanto riguarda gli investimenti, Schiavon sottolinea l’importanza di alzare l’asticella in tema di sostenibilità, su cui c’è particolare sensibilità da parte dei turisti. Aspetto, questo, evidenziato anche dall’europarlamentare Rosanna Conte. «Il nostro comparto turistico si sta adeguando sull’orientamento della sostenibilità ambientale; sono orgogliosa della strada intrapresa dal Veneto».

A proposito di numeri, il presidente di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, ha confermato l’aumento delle presenze, già registrato nel 2022 e confermato nel 2023, come risultato degli investimenti nelle strutture e nelle profonde innovazioni per i servizi. «Inoltre - ha aggiunto - il settore sta crescendo soprattutto per la qualità del turismo, a testimonianza dell’evoluzione dell’offerta turistica, peraltro non solo in questa parte di territorio; con piacere, infatti, lo stiamo vedendo anche nelle altre regioni italiane, che stanno alzando la qualità dell’offerta media. C’è una tendenza a migliorare complessivamente i servizi».