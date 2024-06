Un'"autostrada" fluviale: le potenzialità dell'idrovia tra Mantova e Venezia

Gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti potrebbero rappresentare un'opportunità di rinascita per il sistema idroviario del nord Italia. E ora si guarda con grande interesse alla tratta fluviale per il trasporto merci tra Mantova e il mare Adriatico, lungo l'asse Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante e il collegamento con Chioggia e Venezia.

Se ne è parlato a Rovigo durante la presentazione del rapporto "La rete navigabile Italiana: una nuova risorsa per il Paese", realizzato da The European House - Ambrosetti per Confindustria Veneto Est e Confindustria Mantova. Un punto di partenza incoraggiante è che, nonostante oggi il sistema idroviario incida solo per lo 0,1% nei volumi delle merci trasportate, il dato è aumentato del +160% dal 2015, anche grazie al collegamento aperto nel 2017 con il porto di Chioggia.

«Il valore totale delle attività logistiche in Italia nel 2023 è di 135,4 miliardi di euro e rappresenta l’8,2% del Pil - è la premessa di Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est -. Il sistema delle vie navigabili interne padano-venete, insieme alle infrastrutture come porti e interporti, costituisce un patrimonio con un forte potenziale: non solo in fatto di trasporti, ma anche sul piano economico, ambientale e turistico. Anche in funzione del pieno dispiegamento delle potenzialità della Zls, dei distretti produttivi attorno al Po e, guardando al futuro, dell’Hydrogen Valley di Porto Marghera».

Gli ostacoli principali allo sviluppo di questa idrovia, secondo The European House - Ambrosetti, sono tre: le criticità normative, l’inefficienza della flotta e i vincoli infrastrutturali. In quest'ultimo ambito, in particolare, ci sono 6 ponti che andrebbero adeguati per garantire il passaggio di imbarcazioni di stazza maggiore: il ponte di Zelo, il ponte ferroviario Arquà Polesine, il ponte stradale Calà del Moro, il ponte ferroviario Rovigo-Chioggia, il ponte stradale Trecenta e il ponte stradale Rantin.

Il settore dei trasporti «incide per oltre il 30% dei consumi energetici italiani - ha fatto presente Benedetta Brioschi, partner The European House - Ambrosetti -. Per raggiungere i target di decarbonizzazione europei, è richiesta una crescita del +25% del trasporto idroviario comunitario e la rete navigabile italiana può offrire un importante contributo». L’idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, in particolare, si distingue per la garanzia di piena navigabilità a pieno carico 365 giorni l’anno. L'analisi ha ricostruito la filiera estesa del sistema idroviario, che coinvolge 25 settori economici e abilita la creazione di un valore aggiunto di quasi 500 milioni di euro per il territorio. Il pieno dispiegamento dei benefici, però, passa attraverso nuovi investimenti necessari per superare gli ostacoli citati.

Paolo Armenio, vicepresidente Confindustria Veneto Est, spiega: «Crediamo con forza nello sviluppo della linea navigabile Mantova, Rovigo, Chioggia, Venezia. In attesa degli interventi di efficientamento programmati, con questo studio abbiamo voluto rappresentare il possibile impatto economico, occupazionale e ambientale della più importante asta fluviale navigabile sul territorio e sull’intero sistema del Nord Italia. I dati emersi sono molto positivi e li mettiamo a disposizione del Governo e della Regione Veneto, degli stakeholder e della comunità come base di conoscenza».