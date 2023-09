Costalonga con gli operatori dei mercati per il sostegno al rispetto delle regole

È stato il giorno del primo incontro dell'assessore al Commercio e Attività produttive, Sebastiano Costalonga, con gli operatori dei banchi del mercato turistico in Rio Terà dei Sabbioni.

«Rientra in un progetto informativo e formativo che vuole coinvolgere tutti gli operatori a più riprese nelle diverse zone di Venezia. Abbiamo iniziato da qui perchè questo è il mercato più recente e ci siamo resi conto che tutte le energie spese per migliorare le condizioni di lavoro e il rispetto del decoro senza un'adeguata comprensione delle regole da parte di tutti rischiavano di venir sprecate inutilmente - ha detto l'assessore - Il regolamento è stato studiato con la collaborazione di associazioni di categoria e operatori e ora vogliamo illustrarlo in maniera chiara, con slide ed esempi, in modo che le norme siano chiare per chi gestisce l'attività, anche con l'aiuto di un mediatore culturale per rendere tutto più comprensibile agli stranieri. L'obbiettivo è quello di evitare che i gestori corrano il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, come avvenuto in passato, con la sospensione e la revoca della concessione, se si supera un certo numero di infrazioni». Con Costalonga mercoledì pomeriggio c'erano responsabili e tecnici del settore Commercio, una rappresentanza della polizia locale, le associazioni di categoria e una ventina di operatori.

Scopo dell'incontro con i concessionari e gli affittuari è stato quello di fornire indicazioni rispetto alle modalità di esposizione della merce, di utilizzo delle attrezzature, di posizionamento, al fine di aiutare a mantenere il decoro e rispettare quanto previsto dal nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato il 30 marzo scorso. «In questi giorni - conclude Costalonga - abbiamo avviato un tavolo di confronto con i nostri tecnici e le associazioni di categoria, per arrivare alla stesura di un decalogo sulle merci, nel rispetto del decoro, riprendendo e aggiornando un atto dirigenziale del 1997.