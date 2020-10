Turisti assenti, affitti e crisi Covid: Confartigianato palestra per Costalonga

Già al lavoro come assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta Brugnaro, Sebastiano Costalonga ha incontrato i vertici di Confartigianato martedì a Venezia per l'emergenza legata alle restrizioni anti Covid, al caro affitti per le attività artigiane e commerciali, e all'assenza di turismo. I costi della crisi «sono devastanti - ha commentato l'associazione - per il tessuto economico e sociale e per altri settori secolari colpiti come quello del vetro o della cantieristica».

Un primo incontro-confronto chiesto e ottenuto dal neo assessore, che ha avuto come scopo quello di «creare le fondamenta per una nuova sinergia tra politica e parti vive della città storica, per costruire la rinascita – ha detto il direttore di Confartigianato Gianni De Checchi -. Le priorità e le criticità sono note da tempo, ne abbiamo parlato e discusso rinnovando l’appello a fare squadra e a lavorare assieme per il bene di Venezia e dei veneziani».

Un incontro positivo, per il presidente di Confartigianato Andrea Bertoldini: «c'è stata la giusta attenzione e noi siamo pronti per iniziare questo nuovo percorso dando tutti i contributi possibili». Per Costalonga, «l’artigianato e Venezia sono un binomio antichissimo. Abbiamo una storia da valorizzare e contestualizzare in un nuovo mondo che si sta aprendo. L’impegno che porto è quello di aiutare i nostri artigiani a trasformarsi per cogliere le nuove opportunità che la tecnologia ci offre, ma senza perdere identità e origini. Il Comune è e sarà sempre più vicino alle nostre famiglie».