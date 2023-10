Incrociano le braccia gli ispettori del lavoro

Un nuovo sciopero nazionale lunedì 30 ottobre ha messo a braccia incrociate gli ispettori del lavoro di tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Unsa, Confintesa, Flp, Usb). Le lavoratrici e i lavoratori rivendicano un piano di assunzioni, una migliore organizzazione del lavoro e maggiore efficienza strutturale. «Mancano strumentazione e personale amministrativo - commenta Franca Vanto della Fp Cgil - di otto ispettori tecnici previsti per rimpolpare la pianta organica ne sono arrivati soltanto tre. La scopertura nella sede di Mestre è del cinquanta per cento. Va inoltre sottolineato come questo personale usi il proprio mezzo per le ispezioni. In questa situazione è impossibile garantire le funzioni previste dall'Ispettorato nazionale del lavoro».



Non solo problemi di organici, ma anche di risorse, continua Vanto: «non vengono riconosciuti degli arretrati retributivi (elemento perequativo), sono state bloccate le progressioni economiche orizzontali, non si è mai aperta la discussione sul fondo risorse decentrate 2022. A ogni morte sul lavoro si ripete il leit motiv istituzionale che promette maggiori risorse e impegno sul tema della sicurezza quando poi, le richieste poste dal sindacato a livello nazionale vengono snobbate, tanto che nessun rappresentante del ministero si è presentato all'incontro di conciliazione per mediare sulla vertenza. La sicurezza, lo diciamo da sempre, non può essere considerato un costo. Bisogna investire in strumenti e assunzioni».