Meno infortuni sul lavoro. Toigo (Uil): «Tasto dolente restano le morti»

Veneto virtuoso rispetto agli infortuni sul lavoro, con meno incidenti rispetto al Friuli-Venezia Giulia, al Piemonte, alla Lombardia e all'Emilia-Romagna. Il risultato emerge dallo studio di Uil Veneto sui dati Inail in termini assoluti e su quelli Istat relativi alle ore lavorate negli anni 2021-2022-2023. La nostra regione si comporta meglio delle altre prese in considerazione, essendo l’unica a registrare un calo degli incidenti durante lo svolgimento dei compiti relativi ai ruoli lavorativi nel territorio.

Infortuni sul lavoro

In Veneto sono stati 70.528 gli infortuni nel 2021, con impennata a 84.547 nel 2022 e discesa a 69.643 nel 2023. In percentuale, nel periodo 2021-2023 l’andamento segna un -1% (rispetto a un +4% a livello italiano). Veneto (-1%) e Friuli Venezia Giulia (-2%), sono le uniche regioni che nel periodo in esame registrano un calo degli incidenti. Crescono Lombardia (+4%), Emilia-Romagna (+2%) e Piemonte (+2%). Lo scenario cambia se si considerano non solo i numeri assoluti, ma i dati rispetto al numero di ore lavorate. Nel 2021 il numero di infortuni è del 2% (contro l’1,3 italiano), nel 2022 sale a 2,3% (contro l’1,6 italiano) e scende all’1,8% nel 2023 (rispetto all’1,3 italiano). In generale, nel periodo 2021-2023, gli infortuni per ore lavorate in Veneto segnano un -8,58% contro il -2,82% italiano. E anche rispetto ai numeri assoluti il calo è consistente: da -1% a -8,58%. Tutte le altre regioni hanno il segno positivo davanti: Veneto -8,58%, Friuli-Venezia Giulia + 2,20%, Piemonte + 5,58%, Emilia-Romagna +7,82%, Lombardia +9,61%.

Veneto in testa per malattie professionali

Secondo la definizione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una malattia professionale è “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”. In Veneto sono state denunciate all’Inail 3.418 malattie professionali nel 2021, 3.915 nel 2022 e 4.633 nel 2023. Ciò vuol dire che nel periodo 2021-2023 sono salite del 36%, rispetto al 32% italiano. Si tratta della regione in cui l’aumento è più consistente: seguono la Lombardia (+34%), il Friuli-Venezia Giulia (+22%), l’Emilia-Romagna (+17%) e Piemonte (+13%). Anche rispetto al numero di ore lavorate, il Veneto segna una crescita delle malattie professionali: 0,097% nel 2021, 0,108 nel 2022, 0,123 nel 2023. La crescita tra il 2021 e il 2023 è del 12,46%, poco al di sotto della media italiana (14,68%).

Ma in comparazione con le altre regioni, il Veneto è il territorio in cui crescono di meno le malattie professionali in rapporto al numero di ore lavorate: il 12,46% è il dato più basso. Risalendo nella classifica delle regioni del nord, seguono il Piemonte (+14,61%), l’Emilia-Romagna (+19,19%), il Friuli-Venezia Giulia (+21,34) e la Lombardia (+29,74%).

Decessi sul lavoro

Il trend degli incidenti mortali – seppur con numeri assoluti ancora drammaticamente alti – è in discesa. In Veneto si sono registrati 119 morti sul lavoro nel 2021, 127 nel 2022 e 101 nel 2023. Tra il 2021 e il 2022 sono aumentati del 7%, tra il 2022 e il 2023 sono calati del 20%. Nel triennio 2021-2023 il calo è del 15%. In Italia il calo è quasi doppio: -27% Il calo di decessi in Veneto tra il 2021 e il 2023 è inferiore rispetto alle altre regioni prese in esame: -42% in Friuli-Venezia Giulia, -37% in Piemonte, -27% in Emilia-Romagna. Fa peggio solo la Lombardia, in cui il calo è del 13%.

In questo caso, anche rispetto al numero di ore lavorate, il Veneto non ottiene risultati importanti: il calo di decessi è del 20,84% (contro il 31,49% dell’Italia), ma è migliore rispetto al calcolo sui dati assoluti (-20,84 contro il 15%). A parte la Lombardia, tutte le altre regioni prese in esame fanno meglio: -39,87% in Friuli-Venezia Giulia, -34,79% in Piemonte, -22,88 in Emilia-Romagna. La Lombardia si ferma a -6,92%.

La cultura della vita

«I numeri sono drammaticamente alti - commenta Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto - Ogni infortunio sul lavoro, ogni denuncia di malattia professionale, ogni decesso, sono un richiamo a fare di più perché questi dati diminuiscano. Il senso di questo studio – e cioè di commisurare i numeri assoluti al monte ore lavorato – ci aiuta a comprendere le azioni messe in campo dal sindacato, dalle istituzioni, dalle parti datoriali e a scoprire per esempio che gli infortuni sono in calo dell’8,5%. È un segnale. Così come lo è il fatto che la crescita delle malattie professionali è la più bassa tra le regioni prese in esame (e anche sotto la media italiana)». Il tasto dolente, spiega Toigo, è quello dei morti sul lavoro. «Il calo in Veneto è ancora poco apprezzabile (-15%): quasi la metà del dato italiano. E anche rispetto alle ore lavorate, se il calo diventa più consistente (-20,84%), è molto più basso rispetto al dato italiano (-31,49%)».

«I protocolli siglati con la Regione Veneto e con le altre parti, quelli territoriali che hanno come capofila le prefetture, la formazione per i responsabili della sicurezza, le assemblee, gli incontri, le manifestazioni stanno portando a dei risultati - continua il segretario Veneto di Uil - Certo si può fare di più, mettendo risorse nella prevenzione e aumentando il personale per i controlli. E soprattutto continuando con una campagna di sensibilizzazione, formazione e informazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Noi la chiamiamo cultura della vita, e supera addirittura il concetto di cultura della sicurezza perché quando non si è sicuri che tutto possa andare bene bisogna avere il coraggio di fermarsi».

Provincia di Venezia, Cgia

Gli ultimi dati Inail sui morti per lavoro nella Città metropolitana sono aggiornati al 2022, come riferisce la Cgia di Mestre. . In Veneto solo le province di Verona (27) e di Vicenza (16) hanno registrato un numero di decessi superiore al nostro. Per quanto concerne gli infortuni, invece, sempre nello stesso arco temporale sono oscillati, mediamente, tra le 900 e le mille unità all’anno. I coinvolti negli incidenti mortali sono in particolar modo giovani (under 34) e i più a” rischio” sono gli stranieri. Tra loro, quelli che operano per la parte industriale sono di più rispetto a quelli delle imprese artigiane. Osservando la variazione percentuale 2022-2019, gli infortuni che hanno coinvolto i primi sono cresciuti del 29,4 per cento, mentre quelli riconducibili ai secondi sono diminuiti del 25,5 per cento. In attesa che l’Inail, come da calendario, ufficializzi nel prossimo mese di luglio le statistiche relative al 2023, i dati provvisori resi noti dall’Istituto dicono che i decessi nelle costruzioni in provincia di Venezia sono stati 2.

«Per tentare di contenere questo drammatico fenomeno è necessario aumentare notevolmente il numero dei controlli - commenta Michele Furlan, presidente della categoria degli edili della Cgia di Mestre - soprattutto quelli di natura sostanziale tralasciando, nel limite del possibile, quelli formali che, di norma, vengono verificano il rispetto degli adempimenti burocratici. Dobbiamo investire molto di più sulla formazione, incentivando quella sul campo, allargandola anche ai lavoratori di altri settori che quotidianamente entrano nei cantieri. È necessario coinvolgere maggiormente su questo tema anche il direttore dei lavori, i coordinatori alla sicurezza e, nel settore privato, anche i committenti».