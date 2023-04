Montanariello fa un'interrogazione: «Consiglio regionale all'oscuro del futuro di Cav e della corsia mobile»

Difficile sapere cosa esattamente sia emerso quando, in occasione di un momento di convivialità per scambiarsi gli auguri prima di Pasqua, i consiglieri, i dipendenti, il presidente Monica Manto, e l'amministratore delegato Maria Rosa Anna Campitelli di Concessioni autostradali venete (Cav) si sono trovati in via informale. Per il consigliere regionale del Partito Democratico, Jonatan Montanariello, in quella circostanza sarebbero state illustrate le prospettive future dell'azienda.

«Una colomba pasquale con slides e illustrazioni alla presenza di esterni - l'affondo di Montanariello - Un fatto inaudito», tanto che ha depositato un'interrogazione in Consiglio regionale. «Mi risulta che in occasione di quello che doveva essere un momento informale di scambio degli auguri pasquali con i dipendenti, il presidente e l’amministratore delegato di Cav abbiano deciso di fare un’improvvisata presentando con tanto di slides e cifre, lo stato dell’azienda e le sue prospettive future. Il tutto, per giunta, alla presenza di persone esterne, all'insaputa del Consiglio regionale».

«Un avvenimento completamente fuori luogo - continua il consigliere del Pd - visto che la proprietà di Cav, ovvero il Consiglio regionale, è completamente all’oscuro di questi progetti societari. Ciliegina sulla tort, il momento clou è stato quando un interlocutore esterno, nel corso di questa presentazione improvvisata, ha chiesto lumi sulla quarta corsia. Come risposta gli sarebbe stato detto che si tratta di una cosa difficile da realizzare, ma che Cav sta lavorando a un progetto di corsia mobile. Il tutto rende la vicenda "tragicomica" - afferma Montanariello - Insomma, mentre l’assemblea degli eletti brancola nel buio, il primo che passa viene a conoscenza di dettagli e dati tecnici. Voglio sapere cosa ne pensa il presidente della Regione Luca Zaia. Ci auguriamo non solo che Zaia si dissoci da questo modus operandi - conclude il consigliere - ma che immediatamente vengano convocati in Consiglio regionale i vertici societari».