La commercialista Vallì Zillio rappresenta i professionisti in Cciaa

Si sono tenute in Camera di Commercio di Venezia e in collegamento video con Rovigo le elezioni del rappresentante dei liberi professionisti nel Consiglio della Camera di commercio di Venezia e Rovigo per il quinquennio 2020-2025. Presenti e votanti 18 presidenti degli Ordini e collegi professionali delle due province. La commercialista Vallì Zillio vice presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia è stata eletta all’unanimità.

Al termine della votazione Valli Zilio, con alle spalle un curriculum ricco di importanti incarichi ed esperienze professionali di alto livello, ha espresso la sua soddisfazione e garantito il suo impegno per portare il fattivo contributo dei professionisti ordinistici al Consiglio Camerale, in un momento delicato per il sistema economico-produttivo attuale. Anche il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali della Provincia di Venezia, nel quale la Vallì Zilio rappresenta l’Ordine dei Commercialisti e ricopre il ruolo di Tesoriere, ha espresso alla Collega i migliori auguri di buon lavoro.