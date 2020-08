Lavoratori dello spettacolo, le difficoltà stanno diventando emergenza

«Sono migliaia i lavoratori dello spettacolo dal vivo e della cultura ancora senza i bonus promessi». Il sindacato Slc Cgil Veneto si dice pronto a una nuova mobilitazione «se rimarranno senza risposta».

Il settore, secondo il coordinamento regionale della sigla sindacale, «eccetto qualche piccola eccezione, è praticamente fermo. In questi mesi abbiamo più volte chiesto all’Inps di velocizzare le procedure di erogazione dei soldi», che al momento sostituiscono o integrano i guadagni. Il 10 luglio scorso la Regione del Veneto ha riconosciuto 1000 euro a tutti i lavoratori della cultura e dello spettacolo. «In base alle indicazioni della Regione, per ottenerli i lavoratori non devono fare nulla in quanto l’accordo prevede l'erogazione automatica della somma a quanti hanno già recepito il sussidio da 600 euro nei mesi precedenti. A distanza di un mese e mezzo - scrive Slc Cgil Veneto - sui conti correnti dei lavoratori non è arrivato ancora nulla».

A livello nazionale, invece, il decreto approvato dal governo il 14 agosto prevede un ulteriore bonus da 1000 euro, «ma a distanza di 14 giorni non ci sono ancora indicazioni certe. Nel frattempo, i lavoratori continuano a vivere situazioni drammatiche. Sarebbero inaccettabili clausole troppo stringenti per ottenere i fondi. Inps provveda a pagare i bonus già approvati e ancora non erogati; la regione Veneto imponga a Inps di erogare il bonus da 1000 euro promesso a tutti i lavoratori del settore (anche per confermare che l’annuncio non è stato uno spot elettorale); e infine al governo chiediamo che dia subito indicazioni sulle modalità di richiesta e tempistiche per ottenere i fondi previsti dall’ultimo decreto».