Lockdown, Zanon: «Rispettiamo le regole, ma sugli indennizzi si passi subito ai fatti o sarà la fine»

Nelle misure del nuovo Dpcm in vigore da stasera a mezzanotte al prossimo 24 novembre è previsto, tra l’altro, che bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie debbano chiudere alle ore 18.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questione di indennizzi

«Ne prendiamo atto e come sempre rispettiamo le regole – dichiara Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Fipe Venezia – Per il settore dei pubblici esercizi si prospettano altri grossi sacrifici. Abbiamo sentito che il presidente del Consiglio ha annunciato l’erogazione di indennizzi: bene, noi chiediamo che, così come sono immediati i provvedimenti restrittivi, lo siano anche le misure di sostegno. I problemi sono gravi, sui ristori del lockdown di primavera il governo ha accumulato ritardi, questa volta dimostri che agli annunci seguono i fatti, efficaci e veloci. Altrimenti, con questa nuova stretta, per la categoria sarà la fine».