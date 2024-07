Niente nuovo contratto agli agricoli, sindacati: «Pronti alla mobilitazione»

«A oltre sei mesi dalla scadenza del contratto provinciale agricolo per gli operai della provincia di Venezia, siamo profondamente delusi dal mancato accordo tra le parti coinvolte. Confagricoltura, Coldiretti e Cia di Venezia hanno fornito risposte incomprensibili e inaccettabili, un comportamento che non riflette la dignità e il rispetto che i lavoratori agricoli meritano». A parlare sono Pierpaolo Piva (Fai Cisl Venezia), Paolo Baccaglini (Flai Cgil Venezia), Michael Dal Pin (Uila Uil Veneto) perché la quadra per il settore non è stata raggiunta, le parti restano distanti e il rinnovo è rimasto al palo.

«Il settore dell'agricoltura a Venezia, nonostante le sfide imposte dalla pandemia, ha dimostrato una straordinaria resilienza - affermano i sindacalisti delle tre sigle - Tuttavia, non possiamo ignorare la presenza diffusa di pratiche come il caporalato, che sfruttano i lavoratori e minano l'integrità del settore. Siamo solidali nel condannare gli abusi e nell'impegnarci a eradicarli a tutti i livelli. Rammentiamo che l'indice dei prezzi al consumo programmato per il 2023 è del 6,9 per cento, escludendo i costi energetici».

Insomma, la proposta di un aumento del 6 per cento per Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil «del tutto inadeguata e non rispecchia il valore e l'impegno dei lavoratori agricoli veneziani». Per questo le categorie sono pronte a mobilitarsi insieme a tutti i lavoratori. «Per contrastare il persistente blocco nel rinnovo del contratto provinciale agricolo. È imperativo che sia data la giusta considerazione alle competenze professionali dei lavoratori e vengano garantiti adeguamenti retributivi in grado di rispettare il reale valore del loro contributo al settore agricolo. Chiediamo d’impegnarsi con urgenza e serietà per raggiungere un accordo equo e soddisfacente per tutte le parti».