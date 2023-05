Porto: rallentano le merci, in aumento il traffico passeggeri

Rallenta il traffico merci, aumenta quello relativo ai passeggeri: sono gli ultimi dati del porto di Venezia che tra aprile 2022 e marzo 2023 ha movimentato 24.220.555 tonnellate di merci, registrando una flessione del 3,6 per cento rispetto ai traffici dell’anno precedente: riduzione che era stata prevista nelle analisi di fine 2022 relative ad alcuni comparti. A questa fase dovrebbe seguirne una di ripresa a cavallo della seconda metà dell’anno. I dati aggiornati al primo trimestre dell’anno risentono, infatti, della riduzione dei prodotti petroliferi, causata sia dall’evoluzione in chiave green del polo di Marghera, sia dagli effetti delle sanzioni alla Russia e dai conseguenti aumenti dei prezzi.

Dinamiche internazionali dei costi delle materie prime e dell’energia quindi vanno a incidere sulle performance dello scalo lagunare che presenta buoni risultati sul fronte delle rinfuse solide, dei ro-ro e dei passeggeri: continuano a crescere quelli giunti a Venezia via traghetto (+76,3 per cento per un totale di 56.940 unità) e dei crocieristi (+617,1 per cento per un totale di 239.571 unità), gestiti per la gran parte in modalità home port, e questo a dimostrazione della concretezza dell’operato commissariale che opera secondo un serrato programma di lavoro.

Per quanto riguarda le rinfuse liquide, si osserva un calo su base annua del 19,1 per cento dei prodotti petroliferi raffinati, compensato solo parzialmente in termini di volumi dall’aumento delle rinfuse chimiche liquide (+11,4 per cento) e dalla componente non alimentare delle “altre rinfuse liquide”, anche a causa delle quotazioni elevate del settore petrolifero che incidono negativamente sul mercato delle materie plastiche. Bene le rinfuse solide che crescono del 4 per cento, trainate da carbone e lignite (+64,2 per cento), a conferma della tendenza positiva di questo comparto. Sostanzialmente stabile la filiera agro-alimentare (se mangimi e oli vegetali perdono il 22,5 per cento, i cereali crescono del 147,6 per cento). Lo stesso si può dire del siderurgico, che vede i prodotti metallurgici calare del -28,2 per cento ma registra nel primo trimestre 2023 una crescita della componente siderurgica all’interno della voce “altre merci varie”.

«I traffici merci nei porti lagunari risentono della perdurante incertezza nei mercati internazionali e delle forti fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dell’energia. A soffrire sono soprattutto le rinfuse liquide che vedono un drastico calo della movimentazione di prodotti petroliferi mentre l’industria chimica, comunque fortemente influenzata dal costo del petrolio, cresce ma gli scambi che la alimentano non bastano per riportare il segno dell’indicatore sintetico in campo positivo - commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio - Sostanzialmente stabili le performance della filiera agroalimentare e delle rinfuse siderurgiche, entrambe oggetto di riassestamenti delle catene logistiche derivati anche dal conflitto ucraino».

In leggera flessione i contenitori movimentati tra aprile 2022 e marzo 2023 (-2,9 per cento) misurabili in 517.781 Teu. Il dato relativo alle tonnellate dei contenitori movimentati cala meno proporzionalmente, tanto che rimane sostanzialmente stabile su base annua (-0,6 per cento), segnale che le compagnie hanno scelto di caricare maggior peso in media su ciascun contenitore. Stabili i prodotti general cargo (+0,2 per cento), sostenuti dalle merci arrivate via traghetto che crescono di 216 mila tonnellate in un anno (+11,6 per cento).

In aumento dell’11,5 per cento le unità ro-ro movimentate nell’ultimo anno a Fusina, a conferma della tendenza espansiva del settore. Si registra un aumento delle toccate di navi nello scalo del capoluogo lagunare che crescono dell’11,7 per cento, raggiungendo il numero di 2.831. Significativo calo sul fronte delle merci per il porto di Chioggia che segna un -40 per cento dei volumi movimentati su base annua, attestandosi sulle 620.026 tonnellate. Cresce invece il traffico crocieristico che registra 17.798 passeggeri gestiti perlopiù in modalità home port.

«Il risultato finale sui volumi movimentati, pur in leggera flessione, testimonia la flessibilità dello scalo veneziano, che può contare su eccellenze produttive e logistiche in vari settori ed è quindi in grado di assorbire l’urto delle condizioni esogene negative, assicurando attività e livelli occupazionali. Una particolare focalizzazione sarà dedicata, nelle prossime settimane, a Chioggia e a iniziative a supporto dei traffici e del lavoro», conclude Di Blasio.