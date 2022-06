I ministri Franco e Giorgetti in visita al Salone Nautico di Venezia

Gli aumenti dei prezzi sono «preoccupanti» ed è necessario lavorare per «restituire potere d'acquisto» alle famiglie: a spiegarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, arrivato oggi a Venezia per una visita al Salone nautico in corso di svolgimento negli spazi dell'Arsenale. Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, che in mattinata ha ricevuto in visita privata anche il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco.

«C'è una pletora di bonus che andrebbero "disboscati", usiamo questo termine, - ha detto Giorgetti - valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono». Per il ministro, prima di tassare «bisogna vedere di risparmiare eventualmente sulle spese superflue o non esattamente utili. Un ragionamento da fare c'è sicuramente, perché restituire potere d'acquisto a pensionati e lavoratori è qualcosa che il Governo ha ovviamente in agenda».

Nessuna dichiarazione, invece, per Franco, che si è limitato a fare un giro negli spazi dell'Arsenale dedicati al Salone. Brugnaro, che ha accompagnato il ministro anche nella visita al sommergibile Enrico Dandolo, si è limitato a sottlineare come «Franco sia un amico. Conosce Venezia e ha a cuore i problemi della città».