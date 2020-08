Musolino resta: è lui il commissario dell'Autorità portuale

Dopo Musolino c'è Musolino: è la scelta della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che lo ha nominato commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale. Lo ha fatto, comunica il ministero, «per assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente». Pino Musolino, dunque, passa dal ruolo di presidente del porto a quello di commissario.

Bilancio

Il decreto della sua nomina dispone contestualmente lo scioglimento del comitato di gestione della stessa Autorità, «come previsto dalla legge 84 del 1994, per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto». Sui conti, infatti, va avanti da tempo un braccio di ferro che vede da una parte Musolino e dall'altra i rappresentanti della Regione e della Città metropolitana che fanno parte del comitato e che sono contrari all'approvazione del bilancio: la loro opposizione ne sta di fatto impedendo il varo. La mossa del ministro, quindi, suona anche come implicita conferma dell'opera di Musolino, e smentisce le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su altri nomi per il ruolo di commissario.

Nelle prossime settimane, concolude la nota del ministero, verrà inoltre avviata la procedura di evidenza pubblica per nominare i presidenti delle Autorità portuali in scadenza.