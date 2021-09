Un nuovo kidspace per i bambini in calle della Mandola: l'impresa di Filippo Solfrizzi

Un altro negozio in comodato d'uso assegnato dal Comune per 5 anni a un giovane veneziano per creare opportunità di valore nel territorio e trattenere i giovani

Un nuovo kidspace, dedicato completamente ai bambini, sta per aprire in calle della Mandola a Venezia. Un'impresa giovane che ridà luce a uno spazio vuoto in centro storico grazie al titolare, il veneziano Filippo Solfrizzi, e al bando del Comune che con questo è al quarto negozio ceduto in comodato d'uso per 5 anni a persone con un'età massima di 30 anni, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di attività che possano consolidarsi nel territorio e creare opportunità di valore, trattenendo qui i giovani.

Alla cerimonia c'erano tra gli altri l'assessore comunale al Patrimonio, Paola Mar, oltre al vincitore del bando Filippo Solfrizzi. Nei tre locali consegnati nelle scorse settimane (due alla Giudecca e uno a Santa Croce) sorgeranno invece, rispettivamente, una falegnameria, un ortofrutta e un laboratorio artigianale di abbigliamento per i bambini. Le assegnazioni sono state decise sulla base di criteri come l'interesse pubblico dei progetti, la loro valenza socio-economica, la massima apertura oraria degli esercizi, la creazione di nuova occupazione, l'immediata disponibilità al trasferimento della residenza in Comune di Venezia da parte dell’aggiudicatario. Altri locali, individuati con una ricognizione del patrimonio comunale (e avranno sempre le caratteristiche di avere una destinazione commerciale o artigianale, di essere liberi e sgomberi, e di necessitare di lavori manutentivi per il loro utilizzo), saranno messi a bando dall'amministrazione entro la fine di quest'anno.