Noale, è tornato il mercato in piazza XX settembre

È tornato il mercato in piazza XX settembre a Noale. Il 24 marzo scorso era stata l'ultima volta e ora i commercianti sono tornati tutti in centro storico dopo il termine del cantiere. «Un altro passo verso la normalità su piazza XX settembre, - commenta il sindaco Patrizia Andreotti -, che ha richiesto un lavoro di organizzazione e ridisegno della disposizione dei banchi nella nuova area. Come noto, lo storico mercato del giovedì è un evento importante ma molto condizionante quando si parla di segnaletica e arredo urbano nel centro storico noalese. Per predisporre il rientro dei banchi dai mercati nuovi alla piazza è stato necessario attendere la fine della sagra del rosario, liberare l’area e procedere all’applicazione della nuova pianta di posizionamento».

La posizione dei banchi è definita in maniera precisa per ogni singolo esercente. Molti elementi presenti in piazza, in particolare i paletti e i segnali stradali, indispensabili per la sicurezza ed il codice della strada, sono rimovibili, quindi vengono tolti e riposizionati. «Come avviene in molti Comuni che tengono il mercato in centro storico, l’operazione sarà svolta dagli esercenti ambulanti e per i primi giovedì saranno assistiti da apposito personale - continua Andreotti - Desidero ringraziare per la grande disponibilità e collaborazione ricevuta da parte dei titolari dei banchi, prima per il trasferimento in area mercati, e adesso per la ricerca della miglior soluzione nei posizionamenti».

«Termina un periodo in cui abbiamo dovuto chiedere sacrifici a tutti i commercianti, sia fissi che ambulanti, - commenta l’assessore al Commercio Stefano Sorino - Alcune attività hanno sofferto in maniera particolare per la chiusura della piazza, per l’aumento dei consumi energetici e delle materie prime, e abbiamo messo in campo aiuti economici contribuendo al cinquanta percento delle bollette di energia e al sessanta percento della quota variabile della Tari. Adesso si riparte, e si notano già alcuni segni positivi nella riapertura presente e futura di alcuni spazi sfitti. Sono convinto che l’intervento in piazza XX settembre apra prospettive importanti che nessuno dovrà lasciarsi sfuggire.” - conclude Sorino.