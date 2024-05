Nuova partnership: e Didier Drogba "veste" Venezia

Sorpresa per i tifosi arancioneroverdi dai social di Didier Drogba: l'ex attaccante ivoriano di Olympique Marsiglia e Chelsea (con cui ha vinto anche una Champions League) tra gli altri, veste la maglietta del Venezia. Ma non è un acquisto tardivo degli arancioneroverdi. Si tratta infatti del lancio della nuova collaborazione tra il Venezia Fc e la fondazione di Didier Drogba, o meglio, del Venezia Fc con l'UIM E1 World Championship, la prima serie di gare di motoscafi elettrici al mondo: nuova competizione a cui ha partecipato anche il Team Drogba, creato dalla fondazione Drogba.

L'ex campione ivoriano si trovava in città il 12 maggio per la seconda gara della stagione di debutto della E1, a sostenere la sua squadra che esponeva il logo del Venezia Fc. La collaborazione era stata annunciata il 3 maggio, ma le foto di Drogba in arancioneroverde esposte ai suoi 15 milioni di followers sono appunto del 12 maggio, e hanno fatto il giro del mondo.

Per la partita del 5 maggio contro la Feralpisalò, il Venezia aveva anche prodotto un'edizione limitata di maglie da gioco con il marchio Team Drogba ("TD"), donando una parte del ricavato delle vendite di queste maglie a un ente benefico grazie alla partnership con CharityStars. La maglia sarà disponibile entro la fine di maggio sul sito web di CharityStars: www.charitystars.com.

«Sono entusiasta di collaborare con una città e una squadra con ambizioni così grandi come quelle del Venezia FC, sia dentro che fuori dal campo - ha dichiarato Drogba - Insieme, abbiamo l'incredibile opportunità di avere un impatto positivo sulla pulizia delle nostre acque e di ispirare un cambiamento significativo per le generazioni future». La collaborazione si limiterà solo alle gare di motoscafi elettrici?