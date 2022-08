Capitale della sostenibilità: entrano Fondazione di Venezia, Save e Camera di commercio

È iniziato con l’ingresso di Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Gruppo Save e Fondazione di Venezia il percorso di ammissione dei soci co-fondatori nella Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il cui numero è destinato a crescere nel corso dell'autunno.

La Camera di Commercio promuove lo sviluppo di imprese e artigianato, sostenendo anche i settori del turismo e della cultura, e ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica verso fonti rinnovabili quali leve di rilancio produttivo dell’intorno lagunare. Il Gruppo Save sta pianificando, tra gli altri interventi, lo sviluppo dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, secondo un approccio sistemico di transizione energetica sostenibile. La Fondazione di Venezia, invece, è impegnata nella promozione e nello sviluppo della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e della sua proiezione metropolitana, e in coerenza con i valori di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’ingresso di queste prime autorevoli istituzioni nel nostro partenariato. La loro partecipazione risulta fondamentale per radicare ulteriormente e con efficacia l’azione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità a favore dello sviluppo sostenibile del territorio veneziano», ha dichiarato Renato Brunetta, presidente della fondazione.

Per Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, «l'adesione rappresenta un’opportunità straordinaria per consolidare ed estendere la rete dei nostri rapporti strategici con i principali soggetti istituzionali, culturali e imprenditoriali e accrescere l’impatto della nostra azione a favore del territorio e delle sue comunità, sia nell’ideazione di progetti sia nella raccolta delle risorse necessarie alla loro realizzazione».

Il presidente della Camera di commercio di Venezia Rovigo, Massimo Zanon, si è detto orgoglioso di sostenere la fondazione: «Da anni operiamo a fianco delle imprese per accelerare la transizione verde e digitale, diffondere la cultura della legalità, supportare le start-up innovative nell’ottica di una sostenibilità economica e sociale». Secondo il presidente di Save, Enrico Marchi, «i temi ambientali e il perseguimento di alti livelli di responsabilità sociale d’impresa sono da sempre al centro dei nostri programmi di sviluppo. Siamo pronti a lavorare con le istituzioni per la migliore riuscita delle attività della Fondazione».

La fondazione

Costituita il 14 marzo 2022, sotto il patrocinio del Governo italiano, la Fondazione opera per la realizzazione di un nuovo modello di sostenibilità perì Venezia e il suo intorno geografico che consenta di ricreare in forma stabile quell’esperienza di fruizione (residenziale, lavorativa, turistica) che per secoli hanno reso questi luoghi senza eguali.