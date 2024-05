Due nuovi vicepresidenti in Confindustria Veneto Est

Confindustria Veneto Est accoglie due nuovi vicepresidenti in sostituzione di Vincenzo Marinese, eletto a livello nazionale, e Silvia Bolla, candidata alle elezioni per il Parlamento europeo in programma l'8 e 9 giugno. I due volti nuovi sono Mirco Viotto, che avrà delega sul territorio di Venezia, e Loredano Grande.

Viotto è amministratore delegato di Elettromeccanica Viotto Srl di San Donà di Piave, mentre Grande è socio fondatore e titolare di Pasticceria Veneta Srl di Pegolotte di Cona. Entrambi entrano a far parte del consiglio di presidenza dell'associazione, in carica fino alla scadenza del mandato del quadriennio in corso (2020-2024).

A esprimere un augurio di buon lavoro ai nuovi vicepresidente è stato il numero uno di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro: «Sono certo - ha commentato - che lavoreremo insieme per affrontare le sfide e le opportunità immense che abbiamo davanti e trarne il meglio, a partire da competitività, transizione energetica e digitale, capitale umano, in una dimensione sempre più europea». Non sono mancati i ringraziamenti a Silvia Bolla «per la passione e l’impegno profuso», e a Vincenzo Marinese «per quanto ha fatto e dato con grande passione in questi anni per il nostro territorio e per avere traghettato insieme l’integrazione delle nostre imprese in un’unica, grande famiglia».