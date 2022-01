Green pass dal parrucchiere: indagine e appello degli artigiani del Miranese

Da giovedì 20 gennaio, in base all'ultimo decreto, parrucchieri ed estetisti possono ricevere solo i clienti muniti di green pass. Le imprese sono favorevoli all'obbligo, che dovrebbe scongiurare altre chiusure, come evidenziato da Andrea Preo dell’associazione artigiani del Miranese: «È necessario mettere in atto tutte le soluzioni per evitare un nuovo lockdown, situazione che un anno fa, proprio in questo periodo, aveva compromesso in maniera pesante le nostre attività. Il green pass base è uno strumento che rende più efficace la prevenzione dal contagio e che rende i saloni più sicuri».

La categoria, allo stesso tempo, chiede «con estrema fermezza che non si ripeta quanto avvenuto un anno fa, in coincidenza con i primi lockdown, ovvero il proliferare di situazioni di abusivismo». Le restrizioni, infatti, avrebbero favorito il mercato sommerso: «Un fenomeno che già esisteva ma che si è ingigantito con le prime limitazioni - chiarisce Andrea Dal Corso, funzionario dell’associazione -. Abbiamo visto che le persone non rinunciano alla cura estetica e, in mancanza di un'offerta “ufficiale”, si rivolgono alla concorrenza abusiva».

Il timore è che questa situazione si ripeta, in parte, con l'introduzione dell'obbligo di green pass per i clienti: «Da un’indagine condotta tra i nostri associati - spiega Dal Corso - abbiamo rilevato che le sole limitazioni negli spostamenti (in caso di zona gialla o rossa) hanno comportato un calo di accessi ai saloni tra il 25 e il 30%, generando perdite complessive di circa un terzo del fatturato. Una situazione che potrebbe di conseguenza ripetersi da domani. Chiediamo quindi con fermezza agli organismi addetti alla vigilanza di intensificare controlli e sanzioni».