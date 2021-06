Saldatori e carpentieri cercasi: si formano disoccupati over 30 per un'azienda di Noventa

Molte aziende del Veneziano che si occupano della lavorazione di metalli, in tutte le sue varianti e sfaccettature, stanno riscontrando una forte mancanza di personale qualificato da impiegare, presso le proprie realtà produttive, nel ruolo di operaio specializzato. Si stima, infatti, manchi in media dal 30 al 40% della forza lavoro necessaria ad una ideale piena produttività.

Le realtà

Tra queste realtà produttive vi è Tecnostrutture Srl, azienda di Noventa di Piave specializzata nel settore dei prefabbricati a struttura mista acciaio-calcestruzzo. L’azienda, a seguito di alcuni importanti investimenti produttivi, ha necessità di ampliare il proprio organico con personale qualificato e professionale. A supporto di questa impellente necessità, Apindustria Servizi, ente di formazione di Confapi Venezia, accreditato presso la Regione del Veneto per la Formazione e i Servizi al Lavoro, grazie all’esperienza maturata nell’ambito della formazione finanziata, sta promuovendo un percorso formativo dal titolo “Addetto alla saldo-carpenteria”.

L'attività

L’attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e si svilupperà, nei prossimi mesi, coinvolgendo 6 candidati inoccupati/disoccupati con più di 30 anni di età. Vedrà una prima fase di formazione in aula e laboratorio di 200 ore, presso la Tergas di Noventa di Piave, 4 mesi di tirocinio presso l’azienda sandonatese, con orientamento e accompagnamento iniziale. Il percorso, in avvio il prossimo luglio, porterà ad acquisire nuove competenze professionalizzanti; sono previsti formazione teorica e pratica in materia di disegno tecnico, lavori di carpenteria (taglio, deformazione e foratura del metallo) e processi di saldatura a filo e a elettrodo, dando un’occasione di crescita professionale a dei ragazzi del territorio, aprendo loro nuove opportunità lavorative e la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro. E’ prevista un’indennità di partecipazione al tirocinio di 450 euro lordi al mese. La partecipazione al corso coprirà tutte le spese d'iscrizione e formazione in laboratorio e azienda.

Difficile reperire giovani

Il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, dichiara: «Le aziende di questo importante settore ci manifestano una concreta esigenza per le proprie mansioni legate alla manifattura da espletare, denunciando una forte difficoltà di reperire giovani che abbiano la volontà e la possibilità di intraprendere la professione del saldatore e carpentiere, anche legata quindi al percorso di studio superiore precedente. Come associazione datoriale non possiamo che cogliere questo allarme e tradurlo in opportunità a favore del territorio, mettendo in campo tutti quegli strumenti e azioni concrete che consentano agli imprenditori di ottenere ciò che cercano, avvalendosi di fondi certi e immediati».