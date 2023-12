L'Outlet Noventa compie 15 anni e traina l'economia locale: 3,6 milioni di visitatori nel 2023

Il Noventa di Piave Designer Outlet, meglio conosciuto semplicemente come Outlet di Noventa, compie 15 anni. Un periodo considerevole per una realtà commerciale che si è ampliata negli anni diventando un punto di riferimento per lo shopping e per l'economia di un vasto territorio: con 3,6 milioni di visitatori registrati nel 2023 (e un fatturato in crescita del 12%), il centro commerciale impiega quasi 2300 lavoratori e genera 117 milioni di euro di valore aggiunto, pari al 5% dell'economia locale. A livello regionale questo valore raggiunge i 274 milioni, lo 0,2% dell'economia di tutto il Veneto.

«L'Outlet non solo svolge un ruolo cruciale nell'economia, ma costituisce anche un pilastro per la preservazione di una robusta occupazione - ha spiegato la general manager dell'Outlet, Daniela Bricola, nel corso di una conferenza stampa giovedì mattina -. Il nostro impegno va oltre il semplice ruolo di attore economico, abbracciando anche la responsabilità di essere un partner che contribuisce al benessere e allo sviluppo del territorio».

Lo conferma il sindaco di Noventa di Piave, Claudio Marian: «Noventa in questi anni si è trasformata, e questo è stato possibile anche grazie all'Outlet. Ci sono introiti indiretti, come la tassa di soggiorno che abbiamo introdotto quest'anno, che portano ricchezza a tutta la comunità. Il paese risponde bene come occupazione, risorse e attività, la zona industriale si è sviluppata. In vent'anni il comune ha guadagnato quasi 2mila abitanti e oggi può permettersi servizi che prima non aveva: asili, scuole ristrutturate, impianti sportivi, rassegne culturali». Chiaramente «ci sono anche dei problemi, giornate in cui l'elevata affluenza manda in difficoltà la viabilità. Lavoriamo per migliorare la gestione, e di recente sono partiti i lavori al casello autostradale per la realizzazione di tre nuove piste».

La ricerca di Prometeia, società di consulenza finanziaria specializzata in data science, fornisce ulteriori informazioni sul ruolo dell'Outlet. Oltre all'impatto economico è notevole la dimensione turistica del centro, dove la clientela internazionale incide per il 40% sul fatturato totale. «La penetrazione dell'Outlet è del 6,6% - spiega Leonardo Catani di Prometeia - ciò indica che per ogni cento turisti internazionali che pernottano in Veneto, oltre 6 scelgono di visitarlo». Se si considera solo l'area della provincia di Venezia, il dato sale all'11%. Significativa soprattutto la presenza di turisti da Slovenia e Croazia, mentre il calo di visitatori dalla Russia è compensato da un aumento di quelli provenienti da Corea, Stati Uniti e Paesi del Golfo.

Per Daniela Bricola, inoltre, «i consumatori restano fortemente legati al negozio fisico, che considerano fondamentale nel processo d’acquisto. Lo shopping nei nostri centri è un’esperienza a tutto tondo». Altro aspetto sempre più importante per la clientela è la sostenibilità, sia dei prodotti che dei processi. A questo proposito la manager ha ricordato i pannelli fotovoltaici installati sulle coperture degli ultimi ampliamenti della struttura, l'impianto di recupero delle acque piovane, le piantumazioni di nuovi alberi e l'efficienza della raccolta differenziata, che supera il 90%.