Il villaggio tra terra e mare, nella Toscana più bella

Pappasole Camping Village 20 ettari di estensione, 4 piscine, 192 giorni di apertura, ti aspetta a Riotorto, Livorno.

Di fronte ad una delle spiagge più belle della Toscana, Carbonifera, premiata dal 2008 con la Bandiera Blu d’Italia e proprio davanti all’Isola d’Elba.

Un villaggio a misura di famiglie, con tantissimi servizi e spazi dedicati ai bambini, ma anche il luogo ideale per gli amici a 4 zampe ai quali è dedicata anche un’area sgambamento/agility all’interno del Villaggio.

E poi Animazione per grandi e piccini, fitness e tornei sportivi per tutte le fasce d’età, attività in spiaggia, Kids e Teen Club, Show e Cabaret musicali sempre diversi.

Per gli amanti della vita attiva anche in vacanza, Pappasole offre 2 campi da tennis, un campo da Padel, 1 campo da Beach volley, 2 campi da Joca Pelota, 2 campi polivalenti e un campo bocce e nel 2022 inaugura anche un campo da Beach tennis interno.

Pappasole si trova a soli 7 km da Follonica, splendida cittadina di mare, al centro di un territorio naturalistico tra i più preservati, con un’oasi WWF a pochi chilometri.

Si trova in un’area strategica che permette di raggiungere in poco tempo le maggiori città d’arte di Toscana, ma anche borghi medievali come Suvereto e Massa Marittima e gran parte delle isole dell’arcipelago.

Vieni a scoprire questa parte di Toscana!

Scopri Pappasole Camping Village!