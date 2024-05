Porto Marghera, 80 milioni per la Zls. Cgil: «Non basta»

La zona logistica semplificata (Zls) di Venezia-Rovigo, pensata per il rilancio produttivo delle aree industriali, ottiene 80 milioni di euro in crediti d'imposta per il 2024. È una delle misure inserite nel decreto "coesione", che rende più concreto lo strumento della Zls, introdotto nel 2022. Si tratta di un passo avanti, ma restano delle criticità.

Si dice soddisfatto il presidente dell'Autorità portuale veneziana, Fulvio Lino Di Blasio: «Questa importante misura - spiega - mette a disposizione delle aziende 80 milioni di euro per investimenti da realizzare entro il prossimo novembre, un elemento fondamentale accanto alle semplificazioni amministrative (riduzione di un terzo dei tempi di concessione di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, edilizie e demaniali), all’esenzione dall’Iva per le merci importate da Paesi non UE, alle condizioni creditizie favorevoli e alle ulteriori risorse previste per sostenere gli investimenti».

«Per arrivare ora alla piena operatività della Zls - aggiunge Di Blasio - dovremo attendere il relativo decreto sul credito d’imposta, oltre che il decreto di nomina del comitato di indirizzo che completerà la struttura di regia dell’area». La Zls, che si estende anche per circa 2mila ettari in ambito portuale, rappresenta una grande opportunità di rigenerazione in particolare per le aree portuali di Porto Marghera, oltre che per il rilancio del porto di Chioggia grazie alla valorizzazione del collegamento fluvio-marittimo con l’entroterra padano. Secondo stime confindustriali, la Zls potrebbe consentire nel prossimo decennio l’attrazione di investimenti per oltre 2,4 miliardi di euro, promuovendo la creazione di posti di lavoro per circa 170mila nuovi addetti. L’insediamento di nuove aziende o il potenziamento della presenza delle imprese già insediate consentirà inoltre di incrementare i traffici commerciali.

Sviluppo di Porto Marghera, cosa manca

Daniele Giordano, segretario della Cgil Venezia, chiarisce i limiti dello stanziamento: «Per la Zls si compie un primo passo utile, ma è necessario che si apra un vero confronto su come creare le condizioni per il rilancio di Porto Marghera. Abbiamo già perso altre occasioni, come avvenuto con l’area di crisi complessa, che dopo la sua istituzione non ha prodotto nessun risultato in termini occupazionali e di rilancio. Per questo il governo deve definire un disegno pluriennale, non solo per il 2024, insieme ad un progetto strategico condiviso. Per la piena operatività sarà necessario definire il comitato di indirizzo che dovrà, a nostro avviso, confrontarsi con tutte le parti sociali. Serve costruire una regia per fare in modo che si creino le condizioni per determinare un reinsediamento produttivo che metta al centro industrie innovative, ecosostenibili e guardando alla costruzione di un distretto dell’idrogeno verde. Auspichiamo anche che si riprenda il tema delle bonifiche, senza le quali una parte considerevole di Porto Marghera rischia di restare archeologia industriale».

Della stessa linea il Pd veneziano: la manovra, spiega la segretaria Monica Sambo, «non risolve molti problemi: le risorse definite dal governo non produrranno nessun risultato se non ci sarà anche un vero piano di rilancio del nostro territorio, se non ci sarà una regia pubblica che saprà attrarre gli investimenti. Serve innanzitutto che queste risorse abbiano un respiro pluriennale, altrimenti rischiamo che non ci siano veri insediamenti che determinano lavoro di qualità e adeguatamente retribuito».

«Confido che il decreto attuativo sia adottato in tempi brevi - dice il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Le imprese interessate ad investire nei territori della nostra Zls lo stanno attendendo per iniziare a valutare e pianificare i loro investimenti. Il rifinanziamento del credito d’imposta per il 2024 è in ogni caso un traguardo per cui la Regione si è impegnata in tutte le sedi istituzionali». Mentre l'assessore Roberto Marcato ricorda che, oltre alle agevolazioni economiche e alle semplificazioni amministrative, si aggiungono ulteriori 14 milioni di euro di risorse Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale) che la Regione ha destinato agli investimenti delle imprese nella Zls.

«Lavoro di squadra»

Da parte della maggioranza di governo c'è forte soddisfazione: «È il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra regione, parlamentari e governo», commenta il deputato Alberto Stefani, presidente della commissione sul federalismo fiscale e segretario della Liga Veneta; per il sottosegretario al ministero delle imprese Massimo Bitonci, che ha seguito l'iter della Zls, la manovra garantisce «l'efficacia operativa alla Zls Venezia-Rodigino, da tempo attesa da cittadini e imprese: un'opportunità per permettere il rientro in Veneto di aziende che hanno delocalizzato e di attrarne delle nuove». «Non c’era più spazio per le attese - aggiunge Andrea Tomaello, vicesindaco di Venezia - questa parte di territorio che vede al centro uno dei porti più importanti d’Italia ha bisogno di essere valorizzata. Noi continuiamo a credere che l’economia del porto, le aziende e i più di 20mila lavoratori diretti, rappresentino uno dei più importanti settori su cui puntare per il Veneto e per il nord-est». Il segretario regionale e senatore del Pd Andrea Martella riconosce l'importanza della manovra, pur «da troppo tempo attesa. Fin dalla nascita della Zls - precisa - è stato pressante il nostro richiamo ad agire per dare gambe a questo strumento. Ora, attraverso la discussione del decreto al Senato, chiederemo un ulteriore passo in avanti per la Zls, ovvero un adeguato aumento degli stanziamenti e la loro erogazione costante nel tempo, non solo limitata al 2024».