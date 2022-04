Confindustria, l'impresa diventa cultura

Ha preso il via al teatro Goldoni l'iniziativa "Padova Treviso Venezia Rovigo capitale italiana della cultura d'Impresa 2022", iniziativa di Confindustria, patrocinata dal ministero della Cultura, che dal 5 aprile fino alla fine dell'anno animerà i territori con oltre 80 eventi incentrati sui valori e le traiettorie della storia industriale e culturale di queste terre.

È in uno scenario di incertezza come quello attuale, secondo Confindustria, che creatività, innovazione e competitività possono rivestire il ruolo di chiave di volta per una nuova resilienza. «Il lavoro è al centro della nostra vita, come ricorda anche il primo articolo della Costituzione italiana - dichiara Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo - Non dobbiamo dimenticare che sono le aziende a generare l'occupazione. È quanto faremo nel corso di quest'anno di iniziative, in cui desideriamo far conoscere ai ragazzi, alle famiglie, all'intera società civile i valori che guidano ogni giorno il nostro agire».

Per Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, «l'anno da Capitale guarda al futuro, alla volontà di progettarlo e costruirlo, per dimostrare che è dai territori della cultura d'impresa che può partire la rinascita e il pensiero di una nuova modernità». Mentre, per l'assessore Simone Venturini, «la sfida che abbiamo davanti è di comunicare l'importanza delle imprese» e rafforzarne la voce nello scenario politico nazionale ed europeo. Per fare questo, «bisogna raccontare quanto l'impresa sia importante per il territorio: l'imprenditore, quando difende la sua azienda, difende anche una città e una comunità».