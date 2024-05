Mancano lavoratori e le aziende si "rubano" i dipendenti migliori: boom di dimissioni in Veneto

Anche in Veneto Prosegue la fuga dal posto fisso: l’offerta di lavoro è in forte aumento, la domanda scarseggia, e il rischio che le aziende si "rubino" i dipendenti migliori è molto elevato. Un fenomeno - spiega l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che esiste da almeno una decina d'anni nella nostra Regione, ma che dopo il covid ha subito una netta accelerazione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Secondo l’ultimo approfondimento sulle dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato in Veneto, queste ultime sono in crescita. Se nel 2019 in valore assoluto erano state 93.918, nel 2022 hanno toccato quota 126.534 (+34,7 per cento). Interessante notare che il tasso di ricollocamento avvenuto entro 7 giorni dalla presentazione delle dimissioni relative al 2022 2 si è attestato al 56 per cento. Rispetto al 2019 è aumentato di 4 punti.

I dati mettono un luce una chiara tendenza: coloro che hanno deciso di lasciare il vecchio posto di lavoro per uno nuovo è in aumento. Una decisione spesso maturata dopo aver ricevuto un’offerta retributiva migliore e la messa a disposizione di un ambiente di lavoro meno "stressante" del precedente.

Nel dettaglio, il 63% dei lavoratori veneti che nel 2022 ha rassegnato le dimissioni ha tra i 30 e i 54 anni; il 20 per cento è under 30 e il 17 per cento è over 54. I comparti economici veneti che hanno subito l’incremento più elevato di dimissioni rispetto al periodo pre-pandemico (2019) sono stati il metalmeccanico, il commercio al dettaglio, il terziario avanzato, la sanità e, in misura più contenuta degli altri, la pubblica amministrazione.