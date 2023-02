Incentivi per chi lavora a Venezia, Montanariello: «La Regione dovrà contribuire alla battaglia»

«Anche la Regione dovrà contribuire alla battaglia contro lo spopolamento». L'intervento è del consigliere regionale del Partito Democratico Jonatan Montanariello in merito al dibattito di questi giorni dedicato agli incentivi per chi svolge un'attività nella città storica, e vorrebbe fare la scelta di risiedere a Venezia. «Un nodo - osserva l’esponente dem - al quale va data una risposta, come sollecitato in primo luogo dalla Cgil».

«Già in occasione dell’ultimo Defr (Documento di Economia e Finanza Regionale) è stato approvato un mio emendamento, che ha costituito una svolta storica sul fronte delle politiche abitative per Venezia: per la prima volta è stato inserito tra gli assi prioritari dell’impianto programmatorio della Regione quello di realizzare politiche attive per far tornare residenti nella città storica e nelle isole. Ora, dall’impegno scritto nero su bianco, bisogna passare ai fatti concreti», afferma Montanariello.

«Accanto all'iter di riforma della Legge Speciale - prosegue - ritengo doveroso che la Regione intervenga in modo diretto, visto l'introito di circa 6 milioni all’anno dai canoni di locazione, in virtù della normativa che fissa al 4 per mille la quota spettante alla Regione. Si tratta di una somma la cui destinazione, sempre rimanendo nell’ambito della residenzialità pubblica, può alimentare un sistema di incentivi a favore dei lavoratori di cui si parla».

In conclusione, Montanariello afferma: «proprio cercando di andare in questa direzione, abbiamo deciso di avviare un lavoro di approfondimento e stesura di una proposta di legge regionale. Con l’obiettivo di collocare la Regione finalmente in prima fila in questa lotta epocale contro lo spopolamento e la rivitalizzazione abitativa di Venezia. Se il brand regionale è "The Land of Venice", per noi lo deve essere anche con i fatti. Non bisogna aver timore di dire che la particolarità di Venezia merita una maggiore attenzione anche in termini di investimenti economici da parte della Regione».