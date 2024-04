Porto di Venezia, concessione rinnovata al terminal intermodale fino al 2050

Porto di Venezia: approvata la concessione per 25 anni (dal 2025 al 2050) al Terminal intermodale (Tiv), con decisione a unanimità del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, con investimenti per 118 milioni di euro. Trentuno di questi andrannno a efficientare gli asset che compongono il terminal e i restanti 87 milioni saranno destinati ad attrezzature, tecnologie informatiche e automazione. Il rilascio della concessione è collegato anche alle prospettive di crescita, il solido piano di investimenti, il potenziamento del traffico e della sua quota intermodale, l’aumento della produttività e dei livelli di sicurezza.

Si tratta di un piano attento alla sostenibilità, poiché intende ridurre la congestione del traffico in entrata e in uscita dal terminal e abbattere le emissioni (con ammodernamento del parco veicoli, installazione di pannelli fotovoltaici, utilizzo di illuminazione led nei piazzali e potenziamento dell’alimentazione per i container refrigerati). «In un anno particolarmente complesso, caratterizzato da una situazione internazionale fragile e dal perdurare delle pesanti ricadute sui porti lagunari del conflitto ucraino, siamo riusciti, grazie all’impegno di tutto il Porto e della comunità portuale, a chiudere il 2023 con un bilancio solido, dove trovano spazio oltre 144 milioni di euro in investimenti, risorse preziose per il mantenimento della competitività degli scali veneti - commenta il presidente dell'Autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio - Siamo molto soddisfatti per il percorso di sviluppo delle attività portuali e di valorizzazione dell’asset demaniale: un altro balzo in avanti per il rilancio dei traffici, dell’intermodalità e del lavoro portuale. Il nostro lavoro continua anche con i lavori finanziati dal Pnrr e i bandi per l’escavo dei canali, per la realizzazione del nuovo terminal crociere e per il nuovo terminal container Montesyndial. Un’attività che ha come unico scopo la creazione di valore e di occupazione per il nostro territorio».

Alla seduta dell’organo di governo dell’Autorità oltre al presidente Di Blasio, hanno partecipato il segretario Antonella Scardino, il direttore marittimo del Veneto Filippo Marini, il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia Alessio Palmisano, il rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, Dennis Wellington, il rappresentante della Regione del Veneto, Maria Rosaria Anna Campitelli, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Approvato anche il rendiconto generale 2023 che vede un avanzo di amministrazione di oltre 101,1 milioni di euro, un saldo di cassa di più che 201 milioni di euro, un risultato di parte corrente di 26,2 milioni di euro. Agli investimenti in immobili e agli escavi e manutenzione dei canali sono stati destinati oltre 144 milioni di euro. Continua a ridursi l’esposizione finanziaria in mutui dell’Ente passando dai 72,2 milioni di euro del 2022 ai 63,4 milioni di euro del 2023. Il Comitato ha approvato inoltre la variazione ai residui attivi e passivi del 2023 che sono di 467 milioni di euro e 567 milioni di euro, collegati soprattutto ai finanziamenti ricevuti per opere nel quadro dei fondi Pnrr.